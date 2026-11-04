Adriana García planea construir en la UNCuyo un "muro verde" que se diferencie del cerco de cemento

El muro de cemento de la UNCuyo generó discusiones y hoy aparece intervenido por grafitis en varias zonas. Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

El muro verde de la UNCuyo junto al barrio Flores

El secretario general de la UNCuyo, Adolfo Cueto, explicó a Diario UNO que la medida forma parte de un plan integral de seguridad de la gestión de la rectora Adriana García. La elección de materiales "naturales" y la continuidad del paso vecinal responden, según planteó, a una concepción del vínculo entre la institución y su entorno.

“Proponemos una universidad integrada a la comunidad en todo sentido”, sostuvo, marcando una diferencia con la distancia que algunos señalaron como metamensaje del muro de concreto que erigieron los radicales.

El nuevo proyecto contempla puertas para mantener una conexión que los vecinos utilizan cotidianamente: el ingreso al centro universitario para tomar los micros que circulan por su interior, especialmente en las paradas próximas a la Facultad de Derecho.

Esta imagen de Google Maps permite ver la ubicación de la Facultad de Derecho de la UNCuyo, rodeada por barrios populares de la Ciudad de Mendoza. Eso, explican las autoridades, representa un desafío de convivencia, contacto con la comunidad y seguridad.

“La idea no es cerrarlo estableciendo un muro impenetrable, sino algo que nos permita garantizar la seguridad de los bienes y de las personas”, explicó el funcionario.

La UNCuyo analiza un cierre nocturno de 23 a 5

El esquema que estudia la universidad prevé que ese paso permanezca abierto en un horario determinado. Luego la puerta se cerraría como parte de una reorganización de la vigilancia.

“Estamos pensando que el centro universitario se mantenga cerrado entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana”, indicó Cueto. Vinculó el horario de apertura con la llegada de los colectivos y sostuvo que el cierre nocturno permitiría hacer más eficiente la seguridad.

Adriana García, rectora de la UNCuyo, consiguió romper la hegemonía radical en la universidad con una propuesta de signo peronista que incluye a aliados. Foto: Prensa UNCuyo.

El secretario general recordó que el espacio que hoy conduce la universidad había cuestionado la construcción del muro de cemento.

“Nosotros fuimos críticos en su momento, entendiendo que ese muro debería haberse discutido internamente en la universidad”, expresó. Reconoció, sin embargo, que la construcción tuvo alguna efectividad en el control del delito.

“Pero no hace a la concepción de una universidad integrada a la comunidad y a la sociedad -matizó-, sino que con medidas como esa corremos el riesgo de transformarnos en un coto cerrado”.

Adolfo "Toti" Cueto, secretario general de la gestión de Adriana García. Foto: Prensa UNCuyo.

El acuerdo con el barrio Flores que quedó pendiente

Para explicar el origen del proyecto, Cueto se remontó a las conversaciones que, según recordó, comenzaron hacia 2014 y 2015, durante el rectorado de Daniel Pizzi. En ese proceso participaron la universidad, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y los vecinos del Flores.

Relató que el entendimiento buscaba ordenar el límite entre el barrio y los terrenos universitarios. Incluía la cesión de superficies donde ya había viviendas y gestiones para regularizar su titularidad.

Vecinos del barrio Flores durante una reunión con autoridades de la UNCuyo, en el año 2014. Foto: Prensa UNCuyo.

Según su reconstrucción, el cambio de gestión -después de Pizzi vino Esther Sanchez- dejó pendientes aspectos de ese proceso y la definición del límite. Cueto sostuvo que en aquellas conversaciones ya se había planteado una delimitación integrada al paisaje y con criterios de seguridad, algo que -hasta ahora- no se habría terminado de concretar.

La regularización de esos lotes es otro de los puntos que la gestión actual pretende retomar dentro del plan integral de seguridad, explicó Cueto.