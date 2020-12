Violación en manada: la madre de la chica de 15 años contó en qué estado la encontró

En ese deplorable estado, la adolescente, relató que había sido violada por al menos 10 hombres. La víctima pudo identificar perfectamente a los agresores, sobre todo al principal acusado. Es un vecino que vive a dos cuadras de su casa y de acuerdo algunas informaciones, ambos habrían mantenido una relación sentimental hace un tiempo. Este relato fue desmentido por la familia de Milagros que negó algún tipo de vínculo con este Chacal.

La chica fue sedada con alguna sustancia que le pusieron en alguna bebida y así la pudieron sacar de la fiesta. Por eso cuando la encontraron, además de sangrar, se encontraba en estado de shock y con vómitos. “Cuando yo la encontré estaba drogada, no sabia ni donde estaba, toda ensangrentada por la hemorragia; la destruyeron”, se lamentó llorando la madre. Y remarcó: “Si no la llevaba al hospital se moría en mis brazos mi hija, de todas las cosas que le hicieron”. “Hubo que intervenirla y hacerle dos transfusiones de sangre”

“Él no estaba invitado, ni era su novio. Nada. Estábamos festejando su cumpleaños con familiares y amigos; y él le puso algo en la bebida y la sacó de mi casa”, siguió contando Jésica. Según contó la mamá, el acusado no estuvo solo ya que contó con la complicidad de la madre del violador. "La madre es cómplice del hijo, los dos son una basura; ella me la llevó hasta Einstein y Solís y dijo que la había encontrado; cuando ella la sacó de su casa; hicieron desaparecer el celular, no voy a parar hasta que se haga justicia”, dijo.

El médico Jorge Kilstenin, del hospital Eva Perón de Granadero Baigorria indicó que fue “intervenida quirúrgicamente de urgencia por lesiones genitales considerables”. También confirmó: “Es evidente que hubo una situación de violencia sexual”.

Milagros permanece internada y todo el equipo de salud está muy preocupado por contener a la paciente, tanto en su salud física como emocional. “El alta médica dependerá de la evolución no sólo física sino psíquica”, aclaró el médico.