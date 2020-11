Video: le robaron el celular y detuvo al delincuente porque sabe artes marciales

La víctima del robo corrió detrás del ladrón y contó: "El chico es más alto que yo y me sacó mucha ventaja". Sin embargo, los vecinos la escucharon gritar y un grupo de repartidores frenó al delincuente.

brisa-1.jpg Nadie esperaba que Brisa. la víctima del robo, supiera artes marciales.

Brisa mide 1,50 metros, le robaron el celular y lo redujo: sabía artes marciales

Una compañera del trabajo, en su auto, ayudó a Brisa a alcanzar al ladrón y tras recuperar su celular se enfrentó con el delincuente agarrándolo del cuello y trenzándolo con sus piernas, mientras le gritaba enojada: "¡Hijo de puta andá a laburar! Estoy todo el día encerrada trabajando para que vos me robés".

Bris explicó que sintió mucho "odio contenido" porque trabajó durante meses para poder comprarse ese celular.

Lo cierto es que durante varios minutos la joven mantuvo inmovilizado al ladrón hasta que llegó la policía y las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

"Ojalá que este pibe no cometa un robo nunca más. Yo me sé defender porque hice artes marciales, pero no quiero que le pase a nadie más. Estoy orgullosa de cómo actué y no me arrepiento", afirmó.