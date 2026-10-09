Video: le pegó un cachetazo a un policía y terminó detenido

El hombre terminó detenido tras el cachetazo al Policía. Imagen de archivo.

La agresión quedó filmada y terminó detenido

La detención se terminó haciendo concreta tras el incidente con el oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en la estación Primera Junta de la línea A. El oficial debió solicitar ayuda a otra persona para concluir la aprehensión del sujeto.

El percance inició cuando el hombre ingresó por la puerta de emergencia del subte y golpeó en el rostro casi sin palabras previas al efectivo de la policía que realizaba sus labores rutinarias en ese lugar tan concurrido de Buenos Aires.

Tras la insólita agresión que sorprendió a todos, un pasajero ayudó a los uniformados y el el hombre terminó detenido y puesto a disposición de la UFLA Oeste, a cargo del magistrado Ezequiel Gradela, quien determinó la intervención del SAME ante la sospecha de que el hombre tiene graves problemas psiquiátricos.

El detenido, de 44 años, tenía nada más ni nada menos que 6 antecedentes de 2019 a 2021 por delitos similares a la presente agresión como por ejemplo atentado y resistencia a la autoridad, desobediencias y violencia familiar. Incluso también se le incautó una bolsa con marihuana.