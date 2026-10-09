No sólo le pegó un terrible cachetazo a un policía en plena terminal de Buenos Aires, sino que también tenía varios antecedentes por otros delitos similares y hasta tenía en su poder estupefacientes. El desenlace fue el esperado: el autor de la agresión -que quedó filmada y se viralizó el video- terminó detenido.
Video: le pegó un cachetazo a un policía y terminó detenido
El percance inició cuando el detenido ingresó por la puerta de emergencia del subte y golpeó en el rostro casi sin palabras previas al efectivo de la policía
El violento e insólito episodio tuvo como protagonista a un hombre de 44 años, con varios antecedentes por atentados, que terminó detenido en la jornada del jueves pasado.
El sujeto se encontraba en una estación de subte por pegarle un cachetazo a un oficial de policía de Buenos Aires que se encontraba en sus labores a la hora del conflicto.
La agresión quedó filmada y terminó detenido
La detención se terminó haciendo concreta tras el incidente con el oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en la estación Primera Junta de la línea A. El oficial debió solicitar ayuda a otra persona para concluir la aprehensión del sujeto.
El percance inició cuando el hombre ingresó por la puerta de emergencia del subte y golpeó en el rostro casi sin palabras previas al efectivo de la policía que realizaba sus labores rutinarias en ese lugar tan concurrido de Buenos Aires.
Tras la insólita agresión que sorprendió a todos, un pasajero ayudó a los uniformados y el el hombre terminó detenido y puesto a disposición de la UFLA Oeste, a cargo del magistrado Ezequiel Gradela, quien determinó la intervención del SAME ante la sospecha de que el hombre tiene graves problemas psiquiátricos.
El detenido, de 44 años, tenía nada más ni nada menos que 6 antecedentes de 2019 a 2021 por delitos similares a la presente agresión como por ejemplo atentado y resistencia a la autoridad, desobediencias y violencia familiar. Incluso también se le incautó una bolsa con marihuana.