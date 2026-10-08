Aníbal Lotocki declaró en el juicio que se realiza en Buenos Aires por las supuestas lesiones graves denunciadas por 5 mujeres y afirmó que “el metacrilato era la vedette del momento”, entre otras frases para exculparse de una mala praxis.
La defensa de Aníbal Lotocki: "El ser humano siempre se preocupó por las arrugas y el pelo"
Aníbal Lotocki declaró en el juicio y afirmó que “el metacrilato era la vedette del momento”
Durante su exposición, el cirujano brindó explicaciones sobre los productos utilizados en procedimientos estéticos y sostuvo que durante la década de 1990 se produjo un cambio en el acceso a ese tipo de tratamientos.
“El ser humano siempre se preocupó por las arrugas y el pelo”, sostuvo Aníbal Lotocki al referirse a la evolución de las prácticas estéticas y agregó que en los 90 “la clase media quería acceder a la estética y empezó a buscar a estos productos, prótesis e inyectables para sustraer arrugas”. En ese contexto, afirmó: “El metacrilato era la vedette del momento”.
La acusación contra Aníbal Lotocki
El ex cirujano también se encuentra imputado por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, un hombre de 50 años que falleció el 15 de abril de 2021 luego de una cirugía estética realizada en el Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en el barrio porteño de Caballito.
Por ese hecho son juzgados, además, el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos. Están señalados, junto a la contadora y directora del centro médico, Andrea Isabel Torelli, por la muerte de Zárate.
Florencia Krzeczek, en tanto, está acusada por presuntamente haber ocultado el teléfono de Aníbal Lotocki para evitar que fuera encontrado por los investigadores.
Se trata de un proceso distinto al juicio por las lesiones sufridas por Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis, causa en la que Aníbal Lotocki fue condenado a 8 años de prisión por lesiones graves y estafa.
Aníbal Lotocki ya había declarado en septiembre ante el mismo tribunal por la causa relacionada con la muerte de Zárate y, en aquella oportunidad, sostuvo: “Nunca estuvo solo ni librado al azar; siempre estuvo muy bien cuidado”.
Durante la misma instancia, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 28 ordenó la detención de Aníbal Lotocki en esa causa, luego de un pedido del fiscal general Sandro Abraldes.
En pocas palabras
- Aníbal Lotocki: el cirujano declaró en el juicio que el metacrilato era "la vedette del momento".
- Defensa: Lotocki argumentó que el ser humano siempre se preocupó por las arrugas y el pelo, buscando acceso a la estética.
- Acusaciones: el cirujano también está imputado por el homicidio de Cristian Zárate y fue condenado por lesiones graves en otra causa.