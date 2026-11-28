Una fuga de gas natural en una cañería madre generó un operativo preventivo este sábado poco después de las 13.15 en Godoy Cruz, más precisamente a la altura de calle Perito Moreno 497, frente al colegio ISEP (Instituto de Educación de Enseñanza Privada).
¡Alerta!
Video: fuga de gas natural en una cañería madre frente al ISEP obligó a actuar a Bomberos
Una dotación de Bomberos Voluntarios trabaja en Perito Moreno 497 tras detectarse una pérdida en la red principal. Piden a los conductores evitar la zona y utilizar vías alternativas.
Según informaron los Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, el Móvil 7 ya trabaja en el lugar para controlar la situación y resguardar el perímetro, por lo que solicitaron a los automovilistas y vecinos evitar la circulación por el sector y optar por vías alternativas.
Nota en desarrollo.
En pocas palabras
- Fuga de gas: Una importante fuga de gas natural en una cañería madre ocurrió en Godoy Cruz.
- Operativo de Bomberos: Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz trabaja para controlar la situación y resguardar el perímetro.
- Recomendación: Se solicita a los conductores evitar la zona y utilizar vías alternativas para facilitar las tareas.
Resumen generado por Thinkindot AI