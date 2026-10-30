Una niña de 5 años fue asistida en grave estado tras un accidente en Tupungato
El accidente ocurrió entre un colectivo y una moto, en la que viajaba la niña. Posible traslado al hospital Notti en helicóptero sanitario
Ocurrió pasadas las 13.30 en el callejón Blanco en dirección al este.
La menor de edad viajaba como acompañante en una moto, que se accidentó con un colectivo de pasajeros de la empresa Bartolomé Mitre SRL.
La motocicleta era conducida por una mujer de 40 años, que fue identificada como la madre de la niña herida.
Tras la asistencia médica primaria en el lugar del accidente, se convocó a una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC).
También se puso en alerta al helicóptero Halcón III, en caso de que la víctima deba ser trasladada para ser asistida en el hospital Notti, en Guaymallén.
Noticia en desarrollo
En pocas palabras
- Accidente vial: Una niña de 5 años se encuentra en grave estado tras un choque en Tupungato.
- Circunstancias: La menor viajaba en moto junto a su madre y colisionaron con un colectivo.
- Traslado: Se evalúa el traslado de la niña en helicóptero al Hospital Notti.