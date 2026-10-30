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Siniestro vial

Una niña de 5 años fue asistida en grave estado tras un accidente en Tupungato

El accidente ocurrió entre un colectivo y una moto, en la que viajaba la niña. Posible traslado al hospital Notti en helicóptero sanitario

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
La niña de 5 años accidentada en Tupungato fue asistida por profesonales en una ambulancia del SEC.

La niña de 5 años accidentada en Tupungato fue asistida por profesonales en una ambulancia del SEC.

Una niña de 5 años fue asistida en grave estado tras un accidente vial en Tupungato.

Ocurrió pasadas las 13.30 en el callejón Blanco en dirección al este.

La menor de edad viajaba como acompañante en una moto, que se accidentó con un colectivo de pasajeros de la empresa Bartolomé Mitre SRL.

El helic&oacute;ptero sanitario fue convocado para trasladar a la ni&ntilde;a de 5 a&ntilde;os desde Tupungato al Hospital Notti.&nbsp;

El helicóptero sanitario fue convocado para trasladar a la niña de 5 años desde Tupungato al Hospital Notti.

La motocicleta era conducida por una mujer de 40 años, que fue identificada como la madre de la niña herida.

Tras la asistencia médica primaria en el lugar del accidente, se convocó a una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC).

También se puso en alerta al helicóptero Halcón III, en caso de que la víctima deba ser trasladada para ser asistida en el hospital Notti, en Guaymallén.

Noticia en desarrollo

En pocas palabras

  • Accidente vial: Una niña de 5 años se encuentra en grave estado tras un choque en Tupungato.
  • Circunstancias: La menor viajaba en moto junto a su madre y colisionaron con un colectivo.
  • Traslado: Se evalúa el traslado de la niña en helicóptero al Hospital Notti.
Resumen generado por Thinkindot AI

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