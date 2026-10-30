Una niña de 5 años fue asistida en grave estado tras un accidente en Tupungato

El helicóptero sanitario fue convocado para trasladar a la niña de 5 años desde Tupungato al Hospital Notti.

La motocicleta era conducida por una mujer de 40 años, que fue identificada como la madre de la niña herida.

Tras la asistencia médica primaria en el lugar del accidente, se convocó a una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC).

También se puso en alerta al helicóptero Halcón III, en caso de que la víctima deba ser trasladada para ser asistida en el hospital Notti, en Guaymallén.

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