Una mujer está grave luego de que uno de sus brazos quedara atrapado en una moledora de carne

Bomberos de Godoy Cruz acompañaron el traslado de la mujer herida.

Finalmente, fue trasladada escoltada por Bomberos al centro asistencial de la Ciudad de Mendoza para recibir la atención especializada necesaria.

Tragedia y conmoción en Luján de Cuyo por el accidente

Fuentes allegadas al hecho indicaron que el cuadro de salud de la mujer es complicado y existe el riesgo de que deba ser amputada del miembro superior atrapado en el mecanismo interno de la moledora de carne.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas que llevaron a este trágico suceso en la carnicería de la conocida arteria de Luján de Cuyo.

La víctima ingresó al hospital Lagomaggiore en estado crítico, donde los profesionales médicos evalúan de manera permanente la evolución de su cuadro clínico y la viabilidad de salvar la extremidad afectada.