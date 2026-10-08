Una mujer sufrió este jueves a la tarde un grave accidente en Luján de Cuyo, cuando uno de sus brazos quedó atrapado en una moledora de carne mientras trabajaba en una carnicería. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Lagomaggiore donde los médicos evaluaban una posible amputación.
Una mujer está grave luego de que uno de sus brazos quedara atrapado en una moledora de carne
Una mujer está internada en el hospital Lagomaggiore tras sufrir un grave accidente con una moledora en una carnicería de Luján de Cuyo
El hecho se produjo alrededor de las 18 en un comercio ubicado en la intersección de la Ruta 60 y calle Pueyrredón. Por causas que aún se investigan, la mujer introdujo uno de sus miembros en el sinfín del aparato, afectando hasta parte de su antebrazo.
Ante la gravedad del incidente, inicialmente fue derivada al hospital Paroissien en Maipú en un vehículo particular. Desde allí, se solicitó la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz para intentar liberar el brazo atrapado.
Finalmente, fue trasladada escoltada por Bomberos al centro asistencial de la Ciudad de Mendoza para recibir la atención especializada necesaria.
Tragedia y conmoción en Luján de Cuyo por el accidente
Fuentes allegadas al hecho indicaron que el cuadro de salud de la mujer es complicado y existe el riesgo de que deba ser amputada del miembro superior atrapado en el mecanismo interno de la moledora de carne.
Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas que llevaron a este trágico suceso en la carnicería de la conocida arteria de Luján de Cuyo.
La víctima ingresó al hospital Lagomaggiore en estado crítico, donde los profesionales médicos evalúan de manera permanente la evolución de su cuadro clínico y la viabilidad de salvar la extremidad afectada.