Una mujer de 70 años fue arrollada y le amputaron la pierna

La pasajera cayó al túnel del subterráneo, en medio de circunstancias que aún se intentan esclarecer, y fue embestida por uno de los vagones. Luego de tomar conocimiento del hecho, los empleados del subte cortaron el suministro eléctrico y corroboraron la presencia de la mujer en las vías.

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Hasta el lugar llegó personal de Bomberos de la Ciudad, quienes efectuaron la maniobra para retirarla de debajo del subterráneo. Tras su liberación, comprobaron que se encontraba en grave estado de salud y descubrieron que había sufrido la amputación de una pierna.

Los efectivos y el personal de salud que intervinieron en el hecho ordenaron su traslado al Hospital Pirovano por politraumatismos.

El servicio funcionó limitado entre las estaciones Ángel Gallardo y Leandro N. Alem, a raíz del protocolo de emergencia por “arrollamiento de persona” y luego se normalizó, indicó Emova ante la consulta de la agencia Noticias Argentinas.

Fuente: ambito.com