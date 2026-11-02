Una conductora borracha tuvo un accidente en Guaymallén: tenía 4 veces de lo permitido

El test de alcoholemia dio 2,59 gramos de alcohol en sangre tras el accidente que la conductora protagonizó en Guaymallén. Imagen ilustrativa.

A pesar del accidente, ninguno de los ocupantes resultó con lesiones de gravedad.

El test de alcoholemia detectó 2,59 gramos de alcohol

Tras el choque, personal de Tránsito Municipal realizó los controles de alcoholemia a los conductores. La prueba a la mujer arrojó un resultado de 2,59 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente el límite legal de 0,5 gramos de alcohol en sangre establecido para conductores particulares.

Además, en el VW Taos conducido por la mujer, iba su marido, quien también estaba alcoholizado, y sus dos hijos menores de edad.