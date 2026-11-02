Una conductora de 39 años protagonizó un accidente en Guaymallén y terminó aprehendida después de que un test de alcoholemia detectara que manejaba con 2,59 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando lo permitido es hasta 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre según la Ley de Tránsito de Mendoza.
Una conductora borracha tuvo un accidente en Guaymallén: tenía 4 veces de lo permitido
La mujer manejaba una Volkswagen Taos y fue aprehendida después de protagonizar un accidente con un Peugeot 505. El test de alcoholemia dio positivo
El accidente ocurrió minutos después de las 22 en la esquina de calles La Purísima y Pedro del Castillo, de Guaymallén. La mujer iba al mando de un VW Taos por calle La Purísima hacia el norte cuando, al llegar a la esquina, realizó una maniobra de giro en U.
En ese momento, un Peugeot 505 que circulaba en sentido contrario al mando de un joven de 22 años, impactó contra la camioneta.
A pesar del accidente, ninguno de los ocupantes resultó con lesiones de gravedad.
El test de alcoholemia detectó 2,59 gramos de alcohol
Tras el choque, personal de Tránsito Municipal realizó los controles de alcoholemia a los conductores. La prueba a la mujer arrojó un resultado de 2,59 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente el límite legal de 0,5 gramos de alcohol en sangre establecido para conductores particulares.
Además, en el VW Taos conducido por la mujer, iba su marido, quien también estaba alcoholizado, y sus dos hijos menores de edad.
En pocas palabras
- Conductora ebria: Protagonizó un accidente en Guaymallén con 2,59 gramos de alcohol en sangre.
- Choque: Ocurrió en la esquina de La Purísima y Pedro del Castillo, sin heridos graves.
- Control policial: La mujer, su marido y sus hijos viajaban en el vehículo al momento del siniestro.