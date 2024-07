Un partido de fútbol terminó con un herido de bala en una de las canchas del Tomba

Fiat Mobi Canchas del Tomba El auto en el que habrían llegado los agresores. Foto de un testigo

Pero la verdadera tensión surgió después del partido, cuando los jugadores se estaban cambiando de ropa para irse. Un Fiat Mobi llegó al lugar, y tres personas descendieron del vehículo.

Identificándose como familiares de uno de los jugadores, uno de ellos sacó un arma de fuego y comenzó a preguntar: "¿Quién le pegó a mi hermano?". Disparó al aire cinco veces hasta que finalmente apuntó a los integrantes del equipo contrario. Una de las balas atravesó una pierna de un jugador.

El estado de salud del jugador herido en las "Canchas Cantera del Tomba"

El herido fue llevado al Hospital Central, donde los médicos determinaron que la bala había atravesado una pierna sin dañar arterias ni huesos, por lo que se encuentra fuera de peligro y fue dado de alta.

El testigo comentó que, aunque el agresor está identificado, aún no ha sido detenido. Además, criticó a los organizadores del torneo "Soccer Style Plus" por no ofrecer medidas de seguridad, ni ambulancias, ni apoyo alguno durante el incidente. Según él, los organizadores no se hicieron cargo de la situación, dejando la responsabilidad de socorrer al herido a los compañeros de equipo y otros presentes en las canchas.

El video que grabó un testigo del momento en que llego la Policía

El comunicado del equipo del jugador herido

"Todos los que hacemos Manzotti FC, quienes entendemos al futbol como un culto a la amistad y a la sana competencia, repudiamos rotundamente lo ocurrido anoche (por el martes) al finalizar el partido con la noventa y pico, cuando uno de los integrantes de nuestro cuerpo técnico fue herido de bala por un familiar (hermano) de uno de los jugadores del otro equipo", señala el mensaje difundido en sus redes sociales

"También debemos lamentar que desde la organización del torneo Soccer Style no se contase ni con asistencia medica ni unidad de traslado ante un hecho como el ocurrido. Pensar en los demás nos hace mejores como sociedad. Las autoridades correspondientes cuentan con el nombre y la identificación del agresor, en consecuencia hacer justicia esta en sus manos", ampliaron.

El comunicado finalizó con "desde Manzotti FC seguiremos pregonando el deporte como un culto a la amistad y un juego de caballeros".