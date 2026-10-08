Un hombre ingresó a la casa de su madre, la golpeó y le robó $50.000

Según detalló el diario La gaceta de Tucumán, el hombre comenzó a insultar a su madre, le sacó el celular y le dio un golpe de puño en la cabeza, lo que provocó que la mujer cayera sobre la cama.

Antes de irse, agarró el dinero que estaba sobre la mesa de luz y, de acuerdo con la acusación judicial, la amenazó de muerte.

Horas después del ataque, el sospechoso volvió a la casa, pero la víctima alertó al Sistema de Emergencias 911, y la Policía logró capturarlo en la intersección de Chacabuco y Capitán Gaspar Medina.

Durante la requisa, los efectivos encontraron entre sus pertenencias el celular que, según señala la investigación, había sido robado a la mujer esa misma mañana.

La Justicia le dictó prisión preventiva

En una audiencia solicitada por el Ministerio Público Fiscal, la auxiliar fiscal Julieta Diosque pidió el control de la aprehensión, la formalización de la investigación y una medida de coerción de máxima intensidad.

El juez Sebastián Mardiza hizo lugar al pedido y ordenó que el acusado permanezca en prisión preventiva durante dos meses, mientras avanza la investigación. El traslado se realizó de inmediato a las instalaciones del Servicio Penitenciario.

Fuente: tn.com.ar