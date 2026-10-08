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Violencia de género

Un hombre golpeó a su madre y lo detuvieron junto a otras tres personas armadas en Guaymallén

La denuncia por un episodio de violencia de género derivó en un operativo policial que terminó con cuatro detenidos y tres armas de fuego secuestradas

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
La intervención de la Policía de Mendoza logró detener a cuatro personas, entre ellas un hombre que había golpeado previamente a su madre. También se incautaron tres armas. 

La intervención de la Policía de Mendoza logró detener a cuatro personas, entre ellas un hombre que había golpeado previamente a su madre. También se incautaron tres armas. 

Un hombre fue detenido en Guaymallén luego de haber sido señalado por golpear a su madre durante un episodio de violencia de género ocurrido en una vivienda de calle Solari. El procedimiento policial terminó además con otras tres personas detenidas y el secuestro de tres armas de fuego.

La intervención comenzó después de que la Policía recibiera un aviso sobre la agresión. Efectivos de la Comisaría 35, con apoyo de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), llegaron hasta la zona y obtuvieron las características del hombre señalado por el ataque.

Una denuncia por violencia de género permitió detener a cuatro personas con armas en Guaymallén.

Una denuncia por violencia de género permitió detener a cuatro personas con armas en Guaymallén.

Lo encontraron cerca de su casa

Con esos datos, los policías iniciaron la búsqueda y localizaron al sospechoso en las inmediaciones de su domicilio. Durante el procedimiento fue detenido y los efectivos secuestraron un revólver que llevaba consigo.

El operativo continuó en la zona y los policías localizaron a otras tres personas en la intersección de las calles Edison y Formosa. Los hombres fueron detenidos y, durante la intervención, los efectivos encontraron otras dos armas de fuego.

Tres armas secuestradas

En total, la Policía secuestró tres armas: dos revólveres y una pistola. Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanza en la investigación para determinar las circunstancias del episodio y la situación de cada uno de los involucrados.

En pocas palabras

  • Violencia de género: un hombre fue detenido en Guaymallén tras agredir a su madre.
  • Operativo policial: el procedimiento incluyó la detención de tres personas más y el secuestro de tres armas de fuego.
  • Armas secuestradas: se incautaron dos revólveres y una pistola en la zona.
Resumen generado por Thinkindot AI

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