Un hombre golpeó a su madre y lo detuvieron junto a otras tres personas armadas en Guaymallén

La intervención comenzó después de que la Policía recibiera un aviso sobre la agresión. Efectivos de la Comisaría 35, con apoyo de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), llegaron hasta la zona y obtuvieron las características del hombre señalado por el ataque.

Una denuncia por violencia de género permitió detener a cuatro personas con armas en Guaymallén.

Lo encontraron cerca de su casa

Con esos datos, los policías iniciaron la búsqueda y localizaron al sospechoso en las inmediaciones de su domicilio. Durante el procedimiento fue detenido y los efectivos secuestraron un revólver que llevaba consigo.