Su ex la atacó con un bate y después le desfiguró la cara

La mujer contó quevolvía a su casa de Cipolletti en auto con una amiga, luego de realizar unos trámites, cuando el agresor, Pablo Montecino, comenzó a perseguirlas.

Ellas grabaron los hechos con el celular. En las imágenes se ve el recorrido que hicieron intentando escapar. En un momento, él se cruza con su vehículo, se baja y con un palo las comienza a atacar. Tres días después de ese episodio, la esperó en su casa y la golpeó brutalmente.

Según confirmaron desde el Ministerio Público del Poder Judicial de Río Negro, “tiene procesos en trámite por estafas por compra y venta de autos".

Romina Innella cuenta que estuvieron juntos 16 años y que tienen tres hijos en común. “Nos separamos hace tres meses, no nos mandábamos mensajes ni nada, pero hace una semana empezó a acercarse a mí", explicó a TN.

"El lunes de la semana pasada, me fue a buscar hasta el local donde trabajo, una estética, y me pegó en frente de todos, me dejó marcado el ojo derecho. El miércoles me persiguió por el centro de Cipolletti y el sábado pasó lo peor”, reveló.

En la denuncia indica que alrededor de las 10.30 de ese día, su expareja la sorprendió cuando llegaba a su casa y la golpeó. “Me pegó y me desfiguró la cara", afirmó. "Yo estaba sola y alcancé a ver que él estaba con uno de sus empleados en el auto", cuenta.

FEMICIDA ATACÓ BRUTALMENTE a su EX y SIGUE LIBRE - El Noti de la Gente

"La gente intentó ayudarme, le tiraron piedras y se armó un escándalo. Tuve que ir al hospital y me dieron el certificado. Tengo golpes en todo el cuerpo”, manifestó a LM Cipolletti.