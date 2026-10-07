Se agravó la situación del hombre que disparó a carpinchos: la pena que arriesga

El arma que le secuestraron al hombre que disparó a carpinchos.

En los supuestos agravados establecidos en la normativa, la escala aumenta de 4 meses a 3 años de prisión y hasta 10 años de inhabilitación.

El caso de maltrato animal a carpinchos en Nordelta

Para la Defensoría, se trata de un caso podría entrar dentro de la figura agravada, con una inhabilitación para la utilización de armas de caza. Si bien aclararon que sería considerado un delito excarcelable, indicaron que una eventual sanción "resultaría ejemplificadora" para el vecino de Nordelta.

Una de las razones principales de la presentación es que no sería necesario constatar que alguno de los disparos alcanzó a los carpinchos para evaluar el accionar de Sebastián Favre bajo la legislación de protección de la fauna silvestre.

Los carpinchos son comunes de ver en Nordelta. Imagen de archivo.

Como argumento, la Defensoría se basa en el Código Rural de la provincia de Buenos Aires, el cual, según precisa, en su artículo 265 define como acto de caza a toda técnica destinada a "buscar, perseguir, acosar, apresar o matar animales silvestres".

Por eso, sostiene que la eventual inexistencia de un ejemplar herido o muerto no alcanza, por sí sola, para desechar la importancia jurídica de los disparos.

Además el documenta afirma que el carpincho no está incluido entre las especies cuya caza está habilitada en la provincia de Buenos Aires y en consecuencia, está alcanzado por el régimen de protección de la fauna bonaerense.