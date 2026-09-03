Quién es el argentino detenido por el sangriento crimen de un músico mexicano, su esposa embarazada y su hija de 3 años

Diego Sebastián Rosen y Gerardo "N", los acusados del crimen múltiple en México. Foto: gentileza

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) también detuvo a Gerardo “N”, investigado por su probable participación en el crimen.

En ese sentido, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó: “Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio”. El funcionario aseguró además que los principales sospechosos fueron localizados en menos de 24 horas.

En las últimas horas también trascendió un video de las cámaras de seguridad del ascensor de la residencia. En una grabación de casi 30 segundos, Rosen aparece minutos antes del homicidio, vestido con gorra, gafas oscuras y mochila. Mientras espera llegar al piso indicado, mira fijamente hacia la cámara antes de salir del ascensor.

Las acusaciones de estafa contra la empresa del argentino

Radio Fórmula informó que Rosen es propietario de NOMAD Adventures, una empresa mexicana de viajes que ofrecía “escapes extraordinarios” dentro del país y que ya había sido señalada por presuntas estafas.

En el sitio oficial de la compañía se define como objetivo garantizar “aventuras que rompan con lo ordinario” y la “exploración de nuevos caminos para reconectar con lo que importa”. Su filosofía sostiene: “Los límites son imaginarios. Solamente lo desconocido conduce al verdadero descubrimiento interior, así funciona la naturaleza. La curiosidad es nuestro credo”.

Diego Sebastián Rosen, el empresario argentino de 51 años. Foto: gentileza

Tras conocerse la detención, distintas personas denunciaron de manera anónima ante medios mexicanos que habían pagado servicios que finalmente no recibieron. Según esas acusaciones, el monto involucrado ascendería a 400 mil pesos mexicanos.

Uno de los damnificados contó a Radio Fórmula que su familia había contratado una semana en Acapulco para celebrar el cumpleaños de su abuelo, pero que el viaje no se concretó. Según relató, eligieron la empresa porque encontraron una plataforma con “más de 900 comentarios positivos”.

El denunciante también mencionó a Paola Mandri, señalada como esposa de Rosen, y afirmó que, según su percepción, existiría una operación que continuaría funcionando pese a la detención. Estas últimas afirmaciones corresponden al testimonio del damnificado y no a una determinación judicial informada en el texto.