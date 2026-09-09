Un brutal episodio de inseguridad sacude a la localidad bonaerense de José C. Paz. David Elías Ojeda Vázquez, un joven de 23 años conocido cariñosamente por sus allegados como “Tito”, fue asesinado de un disparo por la espalda por dos motochorros que lo interceptaron para robarle la motocicleta. El crimen generó indignación en la comunidad y derivó en el llamado a una manifestación masiva para exigir justicia.
Quién era el joven de 23 años asesinado por motochorros: "Tenía muchas ganas de vivir"
David Elías Ojeda Vázquez tenía 23 años y trabajaba por su cuenta. Fue interceptado por dos delincuentes disfrazados de delivery cuando regresaba del gimnasio
Un ataque a traición en la esquina de Sol y Verde
El trágico hecho ocurrió durante la noche del lunes a las 21:28, según quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona, en la intersección de las calles Polonia y Piñero, en el barrio Sol y Verde. La víctima regresaba a su domicilio tras entrenar en un gimnasio local cuando fue rodeada por dos delincuentes a bordo de una moto, vestidos con indumentaria similar a la utilizada por repartidores de aplicaciones de delivery.
Al verse amenazado con un arma de fuego para que entregara su vehículo, el joven intentó escapar para resguardar su herramienta de trabajo. Sin embargo, uno de los asaltantes le disparó a traición por la espalda. La víctima cayó gravemente herida sobre la vereda mientras los agresores escapaban a toda velocidad con la motocicleta robada.
Minutos después, una ambulancia trasladó de urgencia al joven hacia el Hospital Mercante, donde los profesionales médicos confirmaron su fallecimiento. La investigación quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N° 18 del Departamento Judicial de San Martín, bajo la carátula de homicidio criminis causa, sin que hasta el momento se hayan registrado detenciones ni recuperado el rodado.
Una vida dedicada al trabajo y el reclamo de justicia
La muerte de "Tito" provocó conmoción entre sus familiares, amigos y vecinos de José C. Paz, quienes lo describieron como un chico sano, emprendedor y sin conflictos. El joven comercializaba productos por Internet de forma independiente y utilizaba su vehículo diariamente como medio de transporte y logística para sus ventas.
Tras la tragedia, la familia del joven y la comunidad barrial convocaron a una movilización con corte de tránsito sobre la Ruta 197 programada para este miércoles a las 19:00 horas, con el objetivo de exigir el esclarecimiento del caso, la rápid
En pocas palabras
- Joven asesinado: David Elías Ojeda Vázquez, de 23 años, fue víctima de un robo en José C. Paz.
- Modus operandi: Delincuentes disfrazados de delivery lo abordaron para robarle la moto, disparándole por la espalda.
- Convocatoria: La comunidad organiza una manifestación para exigir justicia y esclarecimiento del caso.