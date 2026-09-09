Quién era el joven de 23 años asesinado por motochorros: "Tenía muchas ganas de vivir"

Un ataque a traición en la esquina de Sol y Verde

El trágico hecho ocurrió durante la noche del lunes a las 21:28, según quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona, en la intersección de las calles Polonia y Piñero, en el barrio Sol y Verde. La víctima regresaba a su domicilio tras entrenar en un gimnasio local cuando fue rodeada por dos delincuentes a bordo de una moto, vestidos con indumentaria similar a la utilizada por repartidores de aplicaciones de delivery.

Al verse amenazado con un arma de fuego para que entregara su vehículo, el joven intentó escapar para resguardar su herramienta de trabajo. Sin embargo, uno de los asaltantes le disparó a traición por la espalda. La víctima cayó gravemente herida sobre la vereda mientras los agresores escapaban a toda velocidad con la motocicleta robada.