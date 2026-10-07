La Justicia y la Policía de San Juan investigaron un hecho insólito y preocupante ocurrido este martes en la ciudad de Rawson. Una mujer contrató un remis para trasladar a su bebé de 10 meses, le abonó el viaje al chofer y le aseguró que ella realizaría el mismo trayecto por detrás a bordo de su motocicleta. Sin embargo, el automóvil llegó al punto acordado y la madre nunca apareció.
Qué pasó con la madre que mandó a su bebé de 10 meses en remis en San Juan y desapareció en el camino
La mujer mandó a su bebé de 10 meses en un remis, dijo que lo seguiría en moto y nunca llegó, por lo que el chofer dio aviso a la Policía
El episodio generó momentos de suma incertidumbre en las inmediaciones del ex "Coloso", un conocido centro de servicios administrativos donde funcionan dependencias públicas como Anses, el Registro Civil y Obras Sanitarias.
El viaje en remis y la alerta a las fuerzas de seguridad
Según la reconstrucción del caso basada en la información policial, la secuencia se inició en el barrio Güemes de Rawson. La madre del menor solicitó el vehículo de alquiler y le dio indicaciones precisas al chofer para que trasladara al niño hasta el complejo estatal.
Al arribar al destino y constatar que la mujer no aparecía por el lugar, el remisero reaccionó con rapidez:
- Pedido de auxilio: El conductor se acercó a un efectivo policial que realizaba un servicio adicional en el predio administrativo para advertir la situación.
- Activación del 911: El agente dio aviso inmediato a la central de emergencias, poniendo en marcha un protocolo de búsqueda para ubicar a la madre.
- Resguardo del bebé: Mientras las patrullas revisaban las cámaras de seguridad de la zona, el niño de 10 meses quedó bajo custodia policial, constatándose que se encontraba en perfecto estado de salud.
Problema mecánico y resolución del caso
Minutos después de que se montara el operativo de rastreo, el misterio comenzó a develarse con la llegada de la abuela del bebé al lugar del procedimiento.
La mujer explicó ante los efectivos que su hija había sufrido una falla mecánica en la motocicleta mientras intentaba seguir al remis a través del tránsito urbano, lo que le impidió continuar la marcha y comunicarse de inmediato.
Tras verificar y ratificar la versión de la familia, las autoridades policiales constataron que todo se encontraba en regla. En primera instancia, entregaron al bebé a su abuela para luego proceder a la reunión formal del pequeño con su madre.