Once personas resultaron gravemente heridas porque una escalera mecánica colapsó

Se trata de tres mujeres y dos hombres, al tiempo que se desconocen los datos de los otros seis afectados por el siniestro ocurrido en el barrio porteño de Pompeya.

En declaraciones, el titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó que el desencadenante del hecho fue un "desperfecto técnico" y sostuvo que la "caída" fue "importante".

Fuentes de Trenes Argentinos le confirmaron que "las causas del desperfecto son materia de investigación", mientras que "el último mantenimiento preventivo de las escaleras mecánicas de la estación Dr. Sáenz fue realizado el 13 de agosto".

"La zona de escaleras mecánicas y el andén 1 de la estación permanecen momentáneamente inhabilitados, mientras se realizan las tareas correspondientes.

Como parte de las pericias serán analizadas las cámaras de seguridad de la estación", indicó la empresa estatal.

No obstante, el servicio del Belgrano Sur funciona con normalidad, según el diagrama habitual.

Las causas exactas que originaron esta grave falla en el ramal González Catán aún son materia de investigación. Desde los canales oficiales informaron que el último mantenimiento preventivo de estas escaleras mecánicas se había llevado a cabo hace pocos días, puntualmente el 13 de agosto de 2026.

Fuente: noticiasargentinas.com