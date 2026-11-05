"Mi amor, vení conmigo": acosaba a una niña de 12 años y quiso secuestrarla en la puerta de la escuela

Sin mediar palabra, el sospechoso la sujetó con violencia de uno de sus hombros y del brazo, mientras intentaba forzarla a besarlo en la vía pública. “Mi amor, vení conmigo” y “Vamos, vamos”, le repetía insistentemente mientras la menor intentaba zafarse y gritaba desesperada pidiendo auxilio.

La reacción de los otros estudiantes resultó determinante para salvarla:

Un compañero se interpuso físicamente entre el agresor y la nena, frenando el avance del sujeto.

entre el agresor y la nena, frenando el avance del sujeto. Otra alumna comenzó a gritar para alertar a los transeúntes y al personal del colegio.

para alertar a los transeúntes y al personal del colegio. Aprovechando la distracción, la niña logró soltarse y corrió los pocos metros que la separaban del edificio escolar para ponerse bajo resguardo.

Furia, vidrios destrozados e irrupción en el hall del colegio

Desesperado al ver frustrado su plan, el atacante corrió detrás de los menores hacia el edificio educativo. Al advertir la situación, las autoridades del colegio bloquearon rápidamente las puertas de acceso. Enfurecido, Álvarez Ruiz comenzó a golpear el portón y destrozó a patadas una de las puertas vidriadas de doble hoja del frente.

Toda la violenta secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad y teléfonos celulares. En las grabaciones se observa el momento en que el agresor pasa su brazo por el agujero del vidrio roto, logra accionar el picaporte interno y gana el hall central, mientras un docente intentaba frenarlo cuerpo a cuerpo. Una vez adentro, el joven exigió a los gritos la presencia del padre de la menor: “Quiero hablar con el señor”, repetía fuera de sí antes de que las patrullas policiales llegaran para reducirlo y esposarlo en el piso.

El joven de 22 años terminó detenido gracias a la intervención de compañeros y docentes de la niña

De los mensajes de grooming a las amenazas al entorno familiar

La pesadilla de la familia de la menor había comenzado meses atrás. En junio, el padre de la nena radicó una denuncia penal formal ante el Juzgado de Instrucción N° 3, señalando que un desconocido hostigaba a su hija a través de diversas plataformas sociales y aplicaciones de mensajería.

Pese a que la menor procedió a bloquear los perfiles del acosador, la conducta de Álvarez Ruiz escaló en gravedad. El sospechoso generaba identidades falsas de manera sistemática y cambiaba de líneas telefónicas para evadir los filtros de bloqueo. Al notar que no obtenía respuestas, comenzó a enviar mensajes intimidatorios y amenazas a los compañeros de colegio y a familiares directos de la niña, advirtiendo sobre su inminente viaje hacia el sur.

La causa penal quedó bajo la órbita del juez Nicolás Barone, quien ordenó mantener a Álvarez Ruiz bajo detención preventiva. A la imputación original por presunto grooming, la fiscalía incorporó los delitos de tentativa de rapto y daño calificado. En las próximas horas, el acusado será sometido a un peritaje psiquiátrico de rigor, al tiempo que peritos tecnológicos extraerán la totalidad de los datos del teléfono celular secuestrado durante el operativo para dimensionar el alcance de sus comunicaciones.