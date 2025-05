La víctima de un violento asalto en un quiosco: "Me tuve que hacer la muerta para que me dejara"

La golpeó, la agarró del cuello, y hasta la arrastró por el piso. Tras varias amenazas, la empleada del comercio salió para pedir ayuda y el asaltante escapó.

El estremecedor relato de la víctima del asalto

"Fue horrible. Me pegó por todos lados, me agarró de los pelos, me ahorcó, se cansó de pegarme", expresó Antonella quien no salía del shock por la golpiza que sufrió tras el asalto.

La víctima detalló: "Me tuve que hacer la muerta para que me dejara y ahí salí corriendo". Ese fue su segundo intento para escapar donde logró pedir ayuda: "Intenté salir la primera vez y me arrastró por el piso. La segunda pude salir. Estaba descalza y toda desabrigada".

En el video se ve cómo el delincuente se hizo pasar por cliente hasta que se decidió por cometer el asalto. Las imágenes son impactantes:

"Me ahorcaba y me decía que me iba a cagar matando, que me iba a robar todo, me pegó un montón de veces", agregó la víctima en una nota que le dio al periodista Matías Pascualetti, de Radio Nihuil.

Segunda vez que los asalta

Cuando los dueños del negocio vieron las imágenes de las cámaras de seguridad reconocieron al autor del asalto de inmediato.

Carlos, el propietario del comercio, señaló que el mismo delincuente los asaltó hace un mes en otro local de calles Rioja y Rondeau, de Capital.

asalto quiosco delincuente 3.jpg La imagen pertenece al mismo delincuente que los asaltó hace un mes en el quiosco de calle Rioja y Rondeau, de Capital.

"Al parecer es la misma persona por las características, los tatuajes, y fue muy parecido el hecho. Esa vez el tipo fue con otra persona, metió al baño al chico que atendía, también le pegó y se llevó plata de la caja de todo el día", indicó Carlos del asalto que sufrieron hace un mes.

Contó que en aquella oportunidad "llegó otra persona a comprar y ellos salieron como si fueran clientes que acababan de comprar" y así fue como escaparon tras el asalto.