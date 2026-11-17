Un violento hecho de sangre que terminó con un chico de 15 años herido en el pecho por un puntazo ocurrió este martes por la tarde en el noroeste de la Ciudad de Mendoza. El joven fue operado de urgencia en el hospital Lagomaggiore.
Joven de 15 años recibió un puntazo en el pecho durante una riña cerca del Lagomaggiore
El chico herido fue llevado al hospital y lo operaron de urgencia. Habría participado en una riña con 5 personas. Un fiscal quedó a cargo de la causa
Precisamente en las inmediaciones del centro asistencial se desató lo que es investigado como una riña que, en principio, involucraría a 5 sujetos que atacaron a la víctima y, aparentemente, a otro muchacho, amigo del herido.
La información del Ministerio de seguridad indicó que personal policial intervino tras recibir llamados que alertaban sobre una posible riña en inmediaciones del Hospital Lagomaggiore.
El chico herido pidió ayuda a un vecino
Durante un patrullaje por el interior del barrio Santa Rita, entrevistaron a un vecino, quien manifestó que un adolescente de 15 años había llegado a su domicilio solicitando ayuda, con una herida de arma blanca en el pecho.
Ante la situación, intervino personal del SEC (Servicio de Emergencias Coordinado) que trasladó al menor al Lagomaggiore, donde fue diagnosticado con una herida punzocortante en el tórax e ingresado de urgencia a quirófano.
Posteriormente, personal de Investigaciones Capital estableció que el adolescente habría participado en una riña con cinco sujetos, quienes presuntamente lo lesionaron.
Por disposición del ayudante fiscal, se solicitaron las actuaciones correspondientes y la intervención de personal de Investigaciones. La causa en la que se trata de establecer si se trató de una pelea en ocasión de intento de robo o por otras razones, quedó a cargo del fiscal de Homicidios, Oscar Malla.
En pocas palabras
- Riña en Ciudad: un joven de 15 años recibió un puntazo en el pecho .
- Traslado y operación: fue trasladado de urgencia al hospital Lagomaggiore y operado.
- Investigación fiscal: Se investiga si la riña involucró a cinco personas.