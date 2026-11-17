Interior del hospital Lagomaggiore. Foto: Archivo

El chico herido pidió ayuda a un vecino

Durante un patrullaje por el interior del barrio Santa Rita, entrevistaron a un vecino, quien manifestó que un adolescente de 15 años había llegado a su domicilio solicitando ayuda, con una herida de arma blanca en el pecho.

Ante la situación, intervino personal del SEC (Servicio de Emergencias Coordinado) que trasladó al menor al Lagomaggiore, donde fue diagnosticado con una herida punzocortante en el tórax e ingresado de urgencia a quirófano.

Posteriormente, personal de Investigaciones Capital estableció que el adolescente habría participado en una riña con cinco sujetos, quienes presuntamente lo lesionaron.

Por disposición del ayudante fiscal, se solicitaron las actuaciones correspondientes y la intervención de personal de Investigaciones. La causa en la que se trata de establecer si se trató de una pelea en ocasión de intento de robo o por otras razones, quedó a cargo del fiscal de Homicidios, Oscar Malla.