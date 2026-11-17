Dada la gravedad de las lesiones, fue derivada de urgencia al centro médico donde trabajaba, quedando internada en observación. Sin embargo, el domingo 25 de octubre, apenas horas después de recibir el alta médica, abandonó las instalaciones hospitalarias y desde entonces su paradero es un absoluto misterio.

La investigación judicial, que se encuentra bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8, dio un giro crucial el pasado 7 de noviembre. En una ampliación de la denuncia, los progenitores aportaron un antecedente inquietante: a fines de agosto, el Juzgado de Familia N°6 había dictado una medida de exclusión del hogar y una prohibición de acercamiento de 300 metros por un plazo de sesenta días contra su expareja, sumado al pedido de entrega de un botón antipánico que nunca se materializó de forma efectiva.

Ante este panorama desolador, los familiares exigen respuestas urgentes a la Justicia sobre los protocolos de protección aplicados y reclaman medidas concretas para salvaguardar la integridad de los hijos menores de la víctima, quienes hoy atraviesan una dramática incertidumbre.

Rocío Soledad Gómez mide aproximadamente 1,53 metros, es de contextura delgada, tez morena y ojos marrones. Posee cabello negro hasta los hombros, con un mechón teñido de rojo y el lateral izquierdo rapado, además de múltiples piercings en las orejas y sobre el labio.

Las autoridades judiciales solicitan que cualquier dato certero sobre su paradero sea comunicado de inmediato al 911 o directamente en las fiscalías correspondientes.