Un violento robo a mano armada se registró durante el día sábado a las 20.40 en Godoy Cruz, donde dos delincuentes ingresaron a una panadería y encañonaron a tres mujeres para sustraer dinero y objetos de valor. El hecho requirió la intervención urgente de efectivos de la Comisaría 40° tras un llamado recibido en la línea de emergencias 911 que alertaba sobre la situación en el comercio.
Investigan un asalto armado en una panadería de Godoy Cruz donde robaron la recaudación
Tres mujeres fueron encañonadas dentro del local. Los ladrones sustrajeron 170.000 pesos, un celular y pertenencias antes de darse a la fuga
Al arribar a la esquina de Joaquín V. González y Salvador Arias, el personal policial entrevistó a las víctimas, tres jóvenes y adultas de 19, 31 y 41 años, quienes se encontraban trabajando en el local al momento del atraco.
Amenaza con arma de fuego y robo de la recaudación
Según el testimonio brindado por las empleadas a los uniformados, los dos sospechosos irrumpieron de manera imprevista en el establecimiento y exhibieron un arma de fuego para amedrentarlas. Bajo constantes amenazas de disparo, redujeron a las víctimas y exigieron la entrega inmediata del dinero de las ventas y sus efectos personales.
En cuestión de minutos, los asaltantes lograron apoderarse de un bolso con documentación y objetos particulares, un teléfono celular y la suma de 170.000 pesos en efectivo correspondiente a la recaudación diaria del comercio, para luego darse a la fuga rápidamente del lugar.
Pericias e investigación judicial
Efectivos policiales desplegaron un patrullaje en las inmediaciones del barrio con el objetivo de dar con el paradero de los autores, mientras se recabaron datos sobre la fisonomía y la vestimenta de los sospechosos aportados por las damnificadas.
Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, desde donde se ordenaron las medidas de rigor para intentar identificar a los delincuentes y verificar la existencia de cámaras de seguridad públicas o privadas en la zona.
En pocas palabras
- Robo armado: dos delincuentes encañonaron a tres mujeres en una panadería de Godoy Cruz.
- Sustracción: los asaltantes se llevaron 170.000 pesos, un celular y pertenencias.
- Investigación: la policía busca a los sospechosos y se analizan cámaras de seguridad.