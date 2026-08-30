Investigan un asalto armado en una panadería de Godoy Cruz donde robaron la recaudación

En cuestión de minutos, los asaltantes lograron apoderarse de un bolso con documentación y objetos particulares, un teléfono celular y la suma de 170.000 pesos en efectivo correspondiente a la recaudación diaria del comercio, para luego darse a la fuga rápidamente del lugar.

Personal de la Comisaría 40° acudió al lugar tras la alerta al 911 y tomó la declaración a las tres víctimas.

Pericias e investigación judicial

Efectivos policiales desplegaron un patrullaje en las inmediaciones del barrio con el objetivo de dar con el paradero de los autores, mientras se recabaron datos sobre la fisonomía y la vestimenta de los sospechosos aportados por las damnificadas.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, desde donde se ordenaron las medidas de rigor para intentar identificar a los delincuentes y verificar la existencia de cámaras de seguridad públicas o privadas en la zona.