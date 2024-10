Horror en San Luis: la policía que mató a sus hijos tenía deudas por $7 millones en bancos y financieras

una-mujer-policia-mato-a-sus-dos-hijos-a-balazos-dejo-una-carta-en-la-que-confeso-el-crimen-y-se-escapo-foto-el-diario-de-la-republica-GGH4IC7Y2ZABTAWEXZB34XDODA.avif

"No quiero que mis hijos sean una carga para nadie". escribió la policía que mató a sus hijos

“Ni Jonathan (por el padre de Bautista) ni mi mamá me hicieron embargar el sueldo. Yo sola me llené de deudas y no supe manejarlo. Quise que no le falte nada a los niños”, escribió la mujer antes de matar a sus hijos.

En el escrito que envió la mujer también pidió disculpas a sus familiares: “Perdón, ya no pude más. No es culpa de nadie. Pero necesito paz. Pa y ma los amo, hermanos, gracias por todo y Jonathan perdón también, te amo. Perdón por no poder seguir más”.

“No quiero que mis hijos sean una carga para nadie. Los amo tanto Bauti y Sofía, necesito que estemos juntos”, manifestó la mujer en la carta.

La dudas de la policía que mató a sus hijos

De acuerdo a los datos oficiales que suministra la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, Marina Abigail Silva tenía sus deudas mas grandes con el Banco Nación y Monemar: $3.269.000 y $2.269.000, respectivamente.

También aparecen deudas mentores de $941 mil a Credlap, $94 mil a Mercado Pago, $48 mil a Argencred y $33 mil a Bersatex.

Silva fue imputada por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía agravado por el uso de arma de fuego y fue trasladada al Servicio Penitenciario provincial.

Esto coincide con los que declaró ayer el padre de la mujer, Diego Silva a la prensa cerca del domicilio donde se produjo el hecho. Contó que su hija tiene un problema económico “muy grande” del cual no sabían “por qué”.

“Tiene deudas con todo el mundo, le saqué préstamos, le presté la tarjeta y estoy hasta acá (en referencia a deudas), mi pareja hizo lo mismo, la hermana y el hermano, cuál era el problema económico, no lo sabemos. Hablamos con ella y le decíamos ‘Marina ponete las pilas’”, dijo.

“Los problemas económicos que tenía eran de ella. No sé en qué hacía sus gastos, le saqué un préstamo de 700 mil pesos el mes pasado porque tenía un inconveniente en el banco, después me enteré cuál era. El mes pasado no me devolvió ese dinero, tampoco otros créditos y ella me explicó ayer que le habían retenido plata por un préstamo que había sacado cuando estaba con este tipo (por Funes) y la relación era malísima”, publicó El Chorrillero.