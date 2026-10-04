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Robos en Mendoza

Golpe a la inseguridad: dos detenidos por robos en Maipú y Godoy Cruz y un violento asalto en Las Heras

La Policía detuvo a dos sospechosos en Maipú y Godoy Cruz tras distintos robos. En Las Heras buscan a un delincuente que se llevó una moto a mano armada

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
La Policía detuvo a un sospechoso en Maipú y a otro en Godoy Cruz. En Las Heras buscan a un delincuente que le robó la moto a un vecino a mano armada

La Policía detuvo a un sospechoso en Maipú y a otro en Godoy Cruz. En Las Heras buscan a un delincuente que le robó la moto a un vecino a mano armada

Una serie de hechos delictivos sacudió a distintos puntos del Gran Mendoza entre la noche del sábado y las primeras horas de este domingo. El despliegue policial y el monitoreo de las cámaras de seguridad permitieron aprehender a dos delincuentes y recuperar bienes sustraídos, mientras que en Las Heras se montó un operativo para dar con un asaltante armado.

Maipú: lo cazaron las cámaras robando un auto estacionado

Alrededor de las 3.20 de la madrugada, las cámaras de seguridad del CEO detectaron una maniobra sospechosa en la esquina de Juan Domingo Perón y Padre Vázquez. Un hombre de 40 años forzaba un Fiat Uno estacionado para sustraer lo que había en su interior.

Efectivos de la Comisaría 10 actuaron con rapidez e interceptaron al delincuente cuando intentaba esconder debajo de un contenedor de basura todo el botín: cables para pasar corriente, repuestos de baño y un reflector. El dueño del rodado, un jubilado de 77 años, reconoció las pertenencias en el lugar y el aprehendido quedó a disposición de la Oficina Fiscal.

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Operadores de las cámaras de seguridad detectaron al sospechoso mientras sustraía elementos de un vehículo en Maipú.

Godoy Cruz: cayó tras asaltar a un repartidor en bicicleta

Horas antes, cerca de las 22.45 del sábado, la violencia se trasladó a la calle Río Chico al 2100. Un joven preventista de 24 años que trabajaba en bicicleta fue abordado por delincuentes que, bajo la amenaza de un arma blanca, le robaron sus pertenencias.

Gracias al rápido aviso al 911 y a los datos aportados por los vecinos del barrio, el personal de la Comisaría 27 rodeó la zona y logró atrapar a uno de los sospechosos: un joven de 18 años que intentaba esconderse en una vivienda cercana.

Un joven de 18 a&ntilde;os fue aprehendido tras asaltar a mano armada a un preventista que trabajaba en bicicleta en Godoy Cruz.

Un joven de 18 años fue aprehendido tras asaltar a mano armada a un preventista que trabajaba en bicicleta en Godoy Cruz.

Las Heras: un motociclista encañonado en la vía pública

El primer hecho delictivo del raid ocurrió pasadas las 21.30 del sábado en el barrio Molinero Tejeda. Un hombre de 33 años se encontraba junto a su motocicleta Motomel 150 cc en la vía pública cuando fue sorprendido por un delincuente armado.

La Polic&iacute;a de Mendoza busca a un delincuente armado que le sustrajo una motocicleta Motomel 150 cc a un vecino en Las Heras.

La Policía de Mendoza busca a un delincuente armado que le sustrajo una motocicleta Motomel 150 cc a un vecino en Las Heras.

El asaltante lo encañonó para exigirle la entrega del vehículo y se dio a la fuga a toda velocidad hacia el oeste. Personal de la Comisaría 16 y de la Oficina Fiscal de la zona trabajan en el rastreo del asaltante y del rodado robado.

En pocas palabras

  • Detenidos en Maipú y Godoy Cruz: dos sospechosos fueron arrestados tras cometer robos en distintos puntos del Gran Mendoza.
  • Asalto armado en Las Heras: un delincuente robó una moto a mano armada y es intensamente buscado por la policía.
  • Operativos policiales: el rápido accionar de las fuerzas de seguridad y el monitoreo de cámaras permitieron recuperar bienes sustraídos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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