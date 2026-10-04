Golpe a la inseguridad: dos detenidos por robos en Maipú y Godoy Cruz y un violento asalto en Las Heras

Operadores de las cámaras de seguridad detectaron al sospechoso mientras sustraía elementos de un vehículo en Maipú.

Godoy Cruz: cayó tras asaltar a un repartidor en bicicleta

Horas antes, cerca de las 22.45 del sábado, la violencia se trasladó a la calle Río Chico al 2100. Un joven preventista de 24 años que trabajaba en bicicleta fue abordado por delincuentes que, bajo la amenaza de un arma blanca, le robaron sus pertenencias.

Gracias al rápido aviso al 911 y a los datos aportados por los vecinos del barrio, el personal de la Comisaría 27 rodeó la zona y logró atrapar a uno de los sospechosos: un joven de 18 años que intentaba esconderse en una vivienda cercana.

Un joven de 18 años fue aprehendido tras asaltar a mano armada a un preventista que trabajaba en bicicleta en Godoy Cruz.

Las Heras: un motociclista encañonado en la vía pública

El primer hecho delictivo del raid ocurrió pasadas las 21.30 del sábado en el barrio Molinero Tejeda. Un hombre de 33 años se encontraba junto a su motocicleta Motomel 150 cc en la vía pública cuando fue sorprendido por un delincuente armado.

La Policía de Mendoza busca a un delincuente armado que le sustrajo una motocicleta Motomel 150 cc a un vecino en Las Heras.

El asaltante lo encañonó para exigirle la entrega del vehículo y se dio a la fuga a toda velocidad hacia el oeste. Personal de la Comisaría 16 y de la Oficina Fiscal de la zona trabajan en el rastreo del asaltante y del rodado robado.