Esperaba el colectivo para ir al trabajo y dos motochorros lo mataron por su celular

Peritos de la Policía Científica confirmaron el fallecimiento y constataron el impacto de bala en el brazo derecho. Los delincuentes cayeron en Guernica gracias a la geolocalización del teléfono robado.

Al lugar llegó la esposa de Darío, quien aseguró que su marido tenía problemas cardíacos, un dato que ahora es parte de la investigación para determinar las causas exactas de la muerte.

Motochorros Longchamps Los motochorros están acusados de "homicidio en ocasión de robo agravado".

¿Dónde encontraron a los motochorros?

La mochila robada contenía ropa, la billetera con documentación, tarjetas de crédito y un celular corporativo de la empresa Edenor, donde trabajaba Darío.

Gracias a ese teléfono, los investigadores pudieron activar la geolocalización para rastrear el recorrido de los delincuentes, que terminó en una casa de calle Avellaneda al 1100, en Guernica.

Los agentes también secuestraron la Honda Titan 150cc azul usada en el crimen, otra moto con pedido de secuestro por robo desde marzo, cinco teléfonos celulares (incluido el de la víctima), un revólver calibre 22 con dos cartuchos intactos y una vaina servida, una réplica de pistola calibre 9 mm, tres cascos negros y un camperón.

La investigación ahora quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 descentralizada de Almirante Brown, a cargo del fiscal Lorenzo Latorre, que caratuló el caso como "homicidio en ocasión de robo agravado".