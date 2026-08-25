Un trágico hecho conmociona a la ciudad de San Miguel de Tucumán tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de Oscar Mauricio Sosa (46) y su hijo de 8 años en una vivienda del barrio Sur, ubicada sobre la calle Entre Ríos al 1130. El hallazgo se produjo este martes por la mañana, luego de que los hijos mayores del hombre acudieran al domicilio tras ser convocados por el propio padre la noche anterior.
En un brutal crimen un hombre mató a su hijo de 8 años porque no quería cuidarlo más
El crimen ocurrió en Tucumán. El hombre tenía arresto domiciliario y en una carta explicó el motivo por el cual había matado a su hijo
El hallazgo y la carta confesional
El procedimiento policial se inició pasadas las 10:20 tras la alerta dada por los hijos mellizos de 18 años de Sosa. Al ingresar a la propiedad, los efectivos hallaron al adulto sin vida con signos de ahorcamiento y al niño sobre una mesa.
En el lugar, peritos de la Unidad Fiscal de Homicidios y del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) secuestraron una nota escrita de puño y letra por el agresor en donde explicaba las razones de lo hecho:
- Confesión del crimen: En el manuscrito, Sosa reconoció haberle suministrado pastillas a su hijo —quien padecía un cuadro de autismo severo— antes de quitarle la vida.
- Justificación de la carta: El fiscal a cargo de la causa, Carlos Sale, precisó que en la misiva el hombre argumentó que tomó la decisión porque no podía seguir cuidando del niño ni soportar que quedara a cargo de otras personas.
“Aparentemente le habría dado unas pastillas a su hijo de 8 años, que sufría un autismo severo, y él confiesa en esa carta que le dio las pastillas y luego de ello procedió a quitarle la vida, ya que no podía seguir cuidándolo al chiquito. Aparentemente, era el único que lo cuidaba, y estaba llamado a Córdoba por un tema penal. O sea que se terminaba el arresto domiciliario”, puntualizó Carlos Sale, el fiscal de la causa, que agregó: "que le dio muerte a su hijo para que descanse porque no podía soportar que nadie lo cuide".
Revocación de la domiciliaria y causa penal
Sosa se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria en el marco de un expediente judicial tramitado en la provincia de Córdoba, donde se lo investigaba por presunta asociación ilícita y vínculos con el narcotráfico:
- Inminente traslado: La fiscalía confirmó que el beneficio de la detención hogareña estaba llegando a su fin y las autoridades judiciales de Córdoba se disponían a revocar la medida para trasladarlo a un penal.
- Impedimentos de movilidad: Debido al régimen de control mediante teléfono fijo, el hombre no podía salir de la vivienda, lo que limitaba las actividades al aire libre que requería el menor.
- Autopsia en curso: Aunque la carta no reflejó signos de violencia previa y explicó la ingesta de fármacos, la Justicia aguarda los resultados del estudio forense sobre el cuerpo del niño para ratificar la causa médica del deceso.
En pocas palabras
- Crimen en Tucumán: Hombre mató a su hijo de 8 años en su casa.
- Carta de confesión: El padre, con arresto domiciliario, justificó el acto por no poder cuidarlo más.
- Causa penal: El agresor estaba implicado en causas de narcotráfico y asociación ilícita en Córdoba.