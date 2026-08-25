En un brutal crimen un hombre mató a su hijo de 8 años porque no quería cuidarlo más

Confesión del crimen: En el manuscrito, Sosa reconoció haberle suministrado pastillas a su hijo —quien padecía un cuadro de autismo severo— antes de quitarle la vida.

En el manuscrito, Sosa reconoció haberle suministrado pastillas a su hijo —quien padecía un cuadro de autismo severo— antes de quitarle la vida. Justificación de la carta: El fiscal a cargo de la causa, Carlos Sale, precisó que en la misiva el hombre argumentó que tomó la decisión porque no podía seguir cuidando del niño ni soportar que quedara a cargo de otras personas.

“Aparentemente le habría dado unas pastillas a su hijo de 8 años, que sufría un autismo severo, y él confiesa en esa carta que le dio las pastillas y luego de ello procedió a quitarle la vida, ya que no podía seguir cuidándolo al chiquito. Aparentemente, era el único que lo cuidaba, y estaba llamado a Córdoba por un tema penal. O sea que se terminaba el arresto domiciliario”, puntualizó Carlos Sale, el fiscal de la causa, que agregó: "que le dio muerte a su hijo para que descanse porque no podía soportar que nadie lo cuide".

Revocación de la domiciliaria y causa penal

Sosa se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria en el marco de un expediente judicial tramitado en la provincia de Córdoba, donde se lo investigaba por presunta asociación ilícita y vínculos con el narcotráfico: