Claves de la investigación sobre la fuga de Leonardo Bertulazzi

El teléfono celular que el terrorista italiano dejó en su departamento de San Telmo se convirtió en una pieza clave para reconstruir la planificación de su escape. Los investigadores hallaron imágenes de Kopcke en las inmediaciones del portón por donde Bertulazzi se fugó y también fotografías de las cuerdas que presuntamente empleó para descender del edificio. Este material probatorio impulsó la solicitud de detención de la mujer, bajo la presunción de haber colaborado activamente en el operativo.

La investigación también se ha extendido a otras personas que habrían mantenido contacto con el prófugo. Días atrás, fueron detenidos un ciudadano uruguayo y una mujer salvadoreña que integraban un grupo de chat del que Bertulazzi también formaba parte, evidenciando una red de posibles cómplices.

Bertulazzi, de 74 años, se encontraba cumpliendo arresto domiciliario en un departamento sobre la calle Defensa, en San Telmo, a la espera de su proceso de extradición a Italia. El martes 10 de noviembre, alrededor de las 6 de la mañana, logró eludir la vigilancia utilizando un arnés y cuerdas para descender desde el quinto piso. Se sospecha que engañó a sus custodios para simular que su tobillera electrónica continuaba colocada.

Tras su escape, Bertulazzi utilizó transporte público y se registró su paso por comercios en la zona norte del conurbano bonaerense, como la compra de un gorro piluso en un local de Martínez. Posteriormente, en San Isidro, se comunicó desde un teléfono público con una mujer paraguaya, militante de izquierda, y se cree que se dirigió a su domicilio, aunque su posterior paradero es desconocido.