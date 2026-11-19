La Policía Federal detuvo en el barrio porteño de San Telmo a Betina Erika Kopcke, esposa de Leonardo Bertulazzi, el ex integrante de las Brigadas Rojas italianas que escapó de su prisión domiciliaria el pasado 10 de noviembre. La mujer está acusada de haber colaborado con la fuga y permanece detenida e incomunicada, según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad nacional.
Detuvieron en San Telmo a la esposa de Leonardo Bertulazzi por colaborar con la fuga
Betina Erika Kopcke, esposa de Leonardo Bertulazzi fue detenida tras hallarse pruebas que la vincularían con su fuga del líder de las brigadas rojas
El procedimiento fue solicitado por la fiscal federal Alejandra Mangano y ordenado por la jueza María Servini, a cargo de la investigación. Uno de los elementos centrales para la sospecha sobre Kopcke surgió del análisis del teléfono celular que Bertulazzi dejó antes de escapar, donde se encontraron fotografías de ella frente al portón de salida y de las cuerdas que habría utilizado para descender.
“A todos los que ayudaron a Bertulazzi a escaparse, que les quede bien claro: vamos a investigar hasta el último detalle. No importa quiénes sean ni qué papel hayan tenido. Si participaron de la fuga, van a responder ante la Justicia”, advirtió la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a través de sus redes sociales.
Claves de la investigación sobre la fuga de Leonardo Bertulazzi
El teléfono celular que el terrorista italiano dejó en su departamento de San Telmo se convirtió en una pieza clave para reconstruir la planificación de su escape. Los investigadores hallaron imágenes de Kopcke en las inmediaciones del portón por donde Bertulazzi se fugó y también fotografías de las cuerdas que presuntamente empleó para descender del edificio. Este material probatorio impulsó la solicitud de detención de la mujer, bajo la presunción de haber colaborado activamente en el operativo.
La investigación también se ha extendido a otras personas que habrían mantenido contacto con el prófugo. Días atrás, fueron detenidos un ciudadano uruguayo y una mujer salvadoreña que integraban un grupo de chat del que Bertulazzi también formaba parte, evidenciando una red de posibles cómplices.
Bertulazzi, de 74 años, se encontraba cumpliendo arresto domiciliario en un departamento sobre la calle Defensa, en San Telmo, a la espera de su proceso de extradición a Italia. El martes 10 de noviembre, alrededor de las 6 de la mañana, logró eludir la vigilancia utilizando un arnés y cuerdas para descender desde el quinto piso. Se sospecha que engañó a sus custodios para simular que su tobillera electrónica continuaba colocada.
Tras su escape, Bertulazzi utilizó transporte público y se registró su paso por comercios en la zona norte del conurbano bonaerense, como la compra de un gorro piluso en un local de Martínez. Posteriormente, en San Isidro, se comunicó desde un teléfono público con una mujer paraguaya, militante de izquierda, y se cree que se dirigió a su domicilio, aunque su posterior paradero es desconocido.
Fuentes utilizadas
En pocas palabras
- Detuvieron a la esposa de Leonardo Bertulazzi en San Telmo por colaborar con su fuga de la prisión domiciliaria.
- Se hallaron fotos de ella frente al portón de salida y de las cuerdas usadas para la fuga en su teléfono.
- La investigación se amplió a otros cómplices, incluyendo ciudadanos uruguayos y salvadoreños, tras la fuga del 10 de noviembre.