Detuvieron al cantante del "Grupo Green" acusado de haber abusado de una influencer

La víctima, quien se desempeña realizando transmisiones en vivo de contenido musical en TikTok, relató que mantenía contacto con Torres bajo la creencia de que podría concretar una entrevista profesional. Sin embargo, el encuentro aparentemente derivó en el abuso denunciado.

Chelo Torres Grupo Green

Tras la presentación judicial, el artista fue aprehendido en su domicilio de Villa Fiorito, donde la policía secuestró tres computadoras, dos teléfonos celulares y el automóvil involucrado. El cantante será indagado en las próximas horas para determinar la veracidad del hecho.