Detuvieron a Aníbal "Chelo" Torres, el reconocido cantante de la banda de cumbia Grupo Green, tras ser denunciado por el abuso sexual de una influencer de 43 años. El hecho habría ocurrido el pasado lunes por la madrugada en la localidad de La Tablada. Específicamente en la intersección de las calles Caaguazú y la curva de Montes de Oca, donde el músico habría atacado a la mujer en la parte trasera de su camioneta mientras el vehículo se encontraba estacionado.
Detuvieron al cantante del "Grupo Green" acusado de haber abusado de una influencer
Chelo Torres, reconocido cantante del cumbiero “Grupo Green” está acusado de haber violado a una influencer. Una joven denunció que fue atacada por el músico
La víctima, quien se desempeña realizando transmisiones en vivo de contenido musical en TikTok, relató que mantenía contacto con Torres bajo la creencia de que podría concretar una entrevista profesional. Sin embargo, el encuentro aparentemente derivó en el abuso denunciado.
Tras la presentación judicial, el artista fue aprehendido en su domicilio de Villa Fiorito, donde la policía secuestró tres computadoras, dos teléfonos celulares y el automóvil involucrado. El cantante será indagado en las próximas horas para determinar la veracidad del hecho.
El historial delictivo de Chelo Torres
Esta nueva acusación se suma a un oscuro prontuario que persigue a Torres desde hace casi dos décadas. Los antecedentes penales del músico registran los siguientes hechos:
- El inicio de las denuncias (2006): mientras Torres convivía en una vivienda familiar, la dueña de casa lo denunció por haber abusado de sus tres hijas: dos adolescentes y una niña de apenas 6 años. La mujer relató que, tras encontrarlo en la cama con una de las menores en octubre de ese año, logró echarlo de la propiedad.
- Relación con una menor y embarazo: al ser expulsado, el músico se retiró del lugar junto a otra de las hijas de la denunciante, de tan solo 15 años. Durante seis meses mantuvo una relación con la adolescente, quien resultó embarazada en ese periodo.
- Condena firme (2009): como consecuencia de estos hechos, el Tribunal Oral en lo Criminal N°6 de Morón condenó a "Chelo" Torres a la pena de tres años y ocho meses de prisión por el delito de abuso sexual contra una menor de edad.
Con este antecedente de peso, la Justicia ahora deberá evaluar las pruebas recolectadas en el allanamiento de Villa Fiorito para determinar si el líder de la movida tropical vuelve a cumplir una condena efectiva.