Detuvieron a 15 penitenciarios por torturas y abusos a presas en una cárcel de mujeres

El expediente judicial reúne testimonios de las agredidas y de propios integrantes del SPB. Una de las testigos relató haber visto a una interna boca abajo en el piso de un aula, mientras la esposaban. Según su testimonio, Balmaceda estaba a su lado y, al retirarse, exclamó a viva voz: “Las quiero a todas ataditas”. Otros testimonios señalaron que la jefa penitenciaria arengaba al resto de los agentes con frases como: “Vamos, vamos, que sepan que el penal lo manejamos nosotras”.

Una de las supuestas víctimas declaró que la funcionaria ingresó a su celda, ordenó su traslado y, tras reducirla, la obligó a arrodillarse al grito de: “Besame la bota porque esta es mi cárcel, acá se hace lo que yo digo”, sometiéndola a continuas humillaciones.

Delitos de extrema gravedad y la complicidad dentro de la Unidad 51

Los hechos se desencadenaron a raíz de un conflicto inicial entre internas que derivó en una desproporcionada escalada de violencia por parte del personal penitenciario. Según consta en el expediente, una de las víctimas logró pedir auxilio tras ser golpeada y asfixiada con gas pimienta. Sin embargo, la enfermera de guardia se negó a asistirla o a registrar sus lesiones, advirtiéndole antes de devolverla al aislamiento: “Para que aprendas que estás en Magdalena”. Otra de las presas denunció haber recibido patadas y piñas estando completamente esposada.

La investigación judicial puso foco en los ataques sexuales denunciados. En el primer caso, una reclusa fue trasladada a un aula donde fue reducida y abusada sexualmente, hecho en el que Balmaceda habría participado. En el segundo episodio, otra interna declaró haber sido llevada a un sector retirado del penal, donde varios agentes varones le arrancaron la ropa y abusaron de ella.

Las responsabilidades penales atribuidas por la fiscalía varían según el rol de cada uno de los 15 imputados, entre los que se encuentran jefes y agentes de diversas áreas de la Unidad N°51. Las acusaciones provisorias incluyen torturas y abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante y agravado por ser cometido por miembros de una fuerza de seguridad, ya sea como autores directos o partícipe necesarios.

Para acreditar la presencia y funciones de los involucrados en la franja horaria de las agresiones, el fiscal Garganta cruzó las declaraciones de víctimas y testigos con las planillas de asistencia y registros internos del penal.