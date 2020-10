El cuerpo del joven de la localidad correntina de Empedrado, que la semana pasada había anunciado su trágica decisión en una carta de despedida publicada en Instagram, fue hallado flotando en el río Paraná, informaron fuentes de la Policía provincial.

El adolescente llevaba cinco días desaparecido y según el parte falleció por “asfixia por sumersión”. Personal de Prefectura Naval Argentina lo encontró “tras ser alertados por pescadores que ocasionalmente navegaban por la zona”.

“Se encontraba desaparecido desde el pasado miércoles 7, en horas de la noche, luego de despedirse vía red social y era intensamente buscado por personal policial, Prefectura Naval Argentina, familiares, amigos y vecinos”, informan las autoridades en un comunicado.

La carta de despedida que publicó en Instagram antes de desaparecer

"Me despido de ustedes, gracias por todo, la verdad que estos días me venía sintiendo re mal, me sentía solo, sin ganas de seguir". En la publicación hace referencia a dos problemas, uno familiar que sufría hacía varios años y uno más actual, con una joven.

"Amen que el tiempo pasa, si tienen algún problema hablen e intenten apoyar a alguien que esté así, no dejen de hablar, eso sólo empeora, los voy a estar guiando a todas las personas que quiero, nos vemos, cuídense”, se despidió.