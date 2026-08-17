Un choque seguido de vuelco dejó a cuatro hombres heridos este lunes por la noche en Godoy Cruz. El accidente ocurrió alrededor de las 19.50, en la intersección de avenida Costanera y Rodríguez Peña.
Choque y vuelco en el Acceso Sur: cuatro hombres resultaron heridos
Un Volkswagen Gol chocó a un Fiat Palio y provocó su vuelco en Costanera y Rodríguez Peña. Uno de los heridos fue hospitalizado
Según la información policial, ambos vehículos circulaban por Costanera en dirección oeste-este cuando, por causas que son investigadas, un Volkswagen Gol chocó a un Fiat Palio. Como consecuencia del impacto, el Palio terminó volcando.
Uno de los conductores fue trasladado al hospital
El Volkswagen Gol, gris y dominio GIT833, era conducido únicamente por un hombre, quien sufrió un traumatismo de tórax. Fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado en ambulancia al Hospital El Carmen.
En el Fiat Palio, gris y dominio HKJ259, viajaban cuatro hombres. El conductor y sus tres acompañantes sufrieron politraumatismos leves y fueron asistidos en el lugar, sin necesidad de traslado hospitalario.
En ninguno de los dos casos se realizó alcoholemia en el lugar.
Investigan cómo ocurrió el accidente
Tras el siniestro, trabajaron en la zona Bomberos de Godoy Cruz, personal de Accidentología de Tránsito Municipal, efectivos de la Policía de Mendoza y médicos del SEC.
Los bomberos participaron del rescate y aseguramiento del vehículo volcado, mientras que Accidentología realizó los peritajes para determinar la mecánica del choque.
La causa quedó caratulada como averiguación lesiones culposas y la mecánica del accidente permanece bajo investigación judicial.
En pocas palabras
- Choque y vuelco: Cuatro hombres resultaron heridos tras un accidente en Godoy Cruz.
- Causa investigada: Un Volkswagen Gol impactó a un Fiat Palio en Costanera y Rodríguez Peña, provocando el vuelco del segundo.
- Asistencia médica: Uno de los conductores fue hospitalizado con traumatismo de tórax; los otros tres sufrieron politraumatismos leves.