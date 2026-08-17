Choque y vuelco en el Acceso Sur: cuatro hombres resultaron heridos

En el Fiat Palio, gris y dominio HKJ259, viajaban cuatro hombres. El conductor y sus tres acompañantes sufrieron politraumatismos leves y fueron asistidos en el lugar, sin necesidad de traslado hospitalario.

En ninguno de los dos casos se realizó alcoholemia en el lugar.

Investigan cómo ocurrió el accidente

Tras el siniestro, trabajaron en la zona Bomberos de Godoy Cruz, personal de Accidentología de Tránsito Municipal, efectivos de la Policía de Mendoza y médicos del SEC.

Los bomberos participaron del rescate y aseguramiento del vehículo volcado, mientras que Accidentología realizó los peritajes para determinar la mecánica del choque.

La causa quedó caratulada como averiguación lesiones culposas y la mecánica del accidente permanece bajo investigación judicial.