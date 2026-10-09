Atropelló a un hombre en silla de ruedas, lo mató y escapó a otro país

La reconstrucción del violento impacto y la huida internacional

De acuerdo con las primeras informaciones policiales y los registros recabados en el lugar del hecho, el episodio se desencadenó durante las últimas horas de la jornada:

Lugar y hora del siniestro: La colisión ocurrió cerca de las 20 en la intersección de las avenidas Marconi y Mariano Moreno , un punto de fluido tránsito vehicular.

La colisión ocurrió cerca de las en la intersección de las , un punto de fluido tránsito vehicular. Mecánica del ataque: El vehículo impactó de lleno contra Plácido Facundo Martínez , quien se desplazaba en su silla de ruedas . Tras el violento choque, el automovilista no detuvo su marcha ni intentó socorrer a la víctima.

El vehículo impactó de lleno contra , quien se desplazaba en su . Tras el violento choque, el automovilista no detuvo su marcha ni intentó socorrer a la víctima. Fuga hacia la frontera: La reconstrucción a través de cámaras de monitoreo urbano permitió identificar que el automóvil poseía patente paraguaya. La principal hipótesis de los investigadores indica que, tras el choque fatal, el conductor se dirigió rápidamente hacia el paso fronterizo para cruzar el puente internacional hacia la ciudad de Encarnación, Paraguay.

Operativo de búsqueda, peritajes y pedido de testigos

Tras confirmarse el deceso de Martínez en el lugar de la tragedia, la Policía de Misiones desplegó un intensivo operativo de búsqueda y localización para dar con el paradero del rodado y su ocupante.

La causa se encuentra en plena etapa de instrucción con diversas medidas judiciales en marcha: