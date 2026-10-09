Atropelló a un hombre en silla de ruedas, lo mató y escapó a otro país
La víctima fue identificada como Plácido Facundo Martínez. Las cámaras de seguridad registraron un vehículo con patente paraguaya que habría cruzado la frontera
La víctima fue identificada por las autoridades policiales como Plácido Facundo Martínez, quien transitaba por la zona urbana al momento de ser arrollado. El hecho generó una enorme indignación en la comunidad local ante la falta de asistencia al herido por parte del conductor.
La reconstrucción del violento impacto y la huida internacional
De acuerdo con las primeras informaciones policiales y los registros recabados en el lugar del hecho, el episodio se desencadenó durante las últimas horas de la jornada:
- Lugar y hora del siniestro: La colisión ocurrió cerca de las 20 en la intersección de las avenidas Marconi y Mariano Moreno, un punto de fluido tránsito vehicular.
- Mecánica del ataque: El vehículo impactó de lleno contra Plácido Facundo Martínez, quien se desplazaba en su silla de ruedas. Tras el violento choque, el automovilista no detuvo su marcha ni intentó socorrer a la víctima.
- Fuga hacia la frontera: La reconstrucción a través de cámaras de monitoreo urbano permitió identificar que el automóvil poseía patente paraguaya. La principal hipótesis de los investigadores indica que, tras el choque fatal, el conductor se dirigió rápidamente hacia el paso fronterizo para cruzar el puente internacional hacia la ciudad de Encarnación, Paraguay.
Operativo de búsqueda, peritajes y pedido de testigos
Tras confirmarse el deceso de Martínez en el lugar de la tragedia, la Policía de Misiones desplegó un intensivo operativo de búsqueda y localización para dar con el paradero del rodado y su ocupante.
La causa se encuentra en plena etapa de instrucción con diversas medidas judiciales en marcha:
- Revisión de cámaras: Se analizan minuciosamente los domos de seguridad públicos y privados colocados a lo largo del trayecto trazado por el sospechoso antes y después del impacto.
- Rastreo en el paso internacional: Se coordinan labores de comunicación con las autoridades migratorias y de seguridad en el viaducto internacional para certificar el horario de egreso del rodado del territorio argentino.
- Peritajes y testimonios: Especies de la policía científica realizaron el levantamiento de rastros sobre el asfalto. Al mismo tiempo, los investigadores solicitaron la colaboración de testigos presenciales que puedan aportar datos sobre el modelo del vehículo o detalles del conductor para agilizar su captura.