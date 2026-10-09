La tragedia de los hermanos de Chubut y los análisis sorprendentes del camionero implicado

Una tragedia familiar en el viaje de regreso

Como consecuencia de la extrema violencia del choque, dos hermanos de apellido Díaz -de 28 y 30 años- fallecieron de forma instantánea. Junto a ellos viajaba una joven de 22 años, quien logró sobrevivir y se encuentra fuera de peligro tras haber sido asistida por los servicios de emergencia.

Los jóvenes que perdieron la vida en la tragedia eran oriundos de Trelew y habían viajado hasta Comodoro Rivadavia durante el fin de semana con un propósito familiar: acompañar a un menor que participaba en un torneo de fútbol infantil.

El choque se produjo en momentos en que la familia emprendía el camino de regreso a su ciudad.

Los detalles judiciales detrás de la tragedia

El camionero permaneció internado bajo observación en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia debido a los traumatismos sufridos durante èl choque, entre ellos un fuerte golpe en la cabeza.

Tras recibir el alta médica, quedó formalmente imputado en la causa caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito.

Si bien el resultado positivo para sustancias psicoactivas complica la situación del imputado, los investigadores judiciales aclararon que los estudios toxicológicos deberán ser cotejados con las pericias accidentológicas para determinar si la intoxicación tuvo incidencia directa en la maniobra que derivó en la invasión de carril.