Un giro decisivo sumó la causa que investiga el fatal accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 3, en Chubut. Los análisis de laboratorio practicados al conductor del camión involucrado en la tragedia donde murieron dos hermanos, confirmaron la presencia de cocaína y marihuana en su organismo.
La tragedia de los hermanos de Chubut y los análisis sorprendentes del camionero implicado
La tragedia de dos hermanos que perdieron la vida cuando se dirigían a Trelew desde Comodoro Rivadavia, en Chubut, tuvo un giro clave
El hallazgo es un elemento clave en la causa de la tragedia, ya fue incorporado al expediente judicial que tramita la Justicia de Chubut.
El accidente se registró cerca de la localidad de Garayalde, a la altura del kilómetro 1710 de la traza nacional. En ese punto, un Volkswagen Gol que viajaba desde Comodoro Rivadavia con destino a Trelew, impactó de frente contra camión por causas que aún son objeto de peritajes.
Una tragedia familiar en el viaje de regreso
Como consecuencia de la extrema violencia del choque, dos hermanos de apellido Díaz -de 28 y 30 años- fallecieron de forma instantánea. Junto a ellos viajaba una joven de 22 años, quien logró sobrevivir y se encuentra fuera de peligro tras haber sido asistida por los servicios de emergencia.
Los jóvenes que perdieron la vida en la tragedia eran oriundos de Trelew y habían viajado hasta Comodoro Rivadavia durante el fin de semana con un propósito familiar: acompañar a un menor que participaba en un torneo de fútbol infantil.
El choque se produjo en momentos en que la familia emprendía el camino de regreso a su ciudad.
Los detalles judiciales detrás de la tragedia
El camionero permaneció internado bajo observación en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia debido a los traumatismos sufridos durante èl choque, entre ellos un fuerte golpe en la cabeza.
Tras recibir el alta médica, quedó formalmente imputado en la causa caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito.
Si bien el resultado positivo para sustancias psicoactivas complica la situación del imputado, los investigadores judiciales aclararon que los estudios toxicológicos deberán ser cotejados con las pericias accidentológicas para determinar si la intoxicación tuvo incidencia directa en la maniobra que derivó en la invasión de carril.
En pocas palabras
- Tragedia y giro: El accidente fatal de dos hermanos en Chubut tuvo un giro clave con análisis al camionero.
- Hallazgo toxicológico: Los análisis confirmaron cocaína y marihuana en el organismo del conductor del camión involucrado en la tragedia.
- Causa judicial: El camionero fue imputado por homicidio culposo, y los estudios toxicológicos se cotejarán con pericias accidentológicas.