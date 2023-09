Más de una década de fracking: ¿cómo producir alimentos junto a pozos petroleros?

fracking (1).jpg Pozo petrolero rodeado de manzanos. (Foto: Sabrina Pozzi)

A pesar de las promesas de desarrollo, la actividad extractiva no dio trabajo a la población local y, en cambio, dejó perjuicios como ruidos, contaminación y afectaciones en la salud de las comunidades. "El agua no se puede beber. Desde la intendencia dicen que es potable y que toman agua de la canilla, pero no es cierto", sostiene Hilda quien prefiere no revelar su nombre verdadero.

Agua envenenada: fracking y agrotóxicos

Pero el fracking no fue ni es el único problema. También el uso de agrotóxicos escaló notablemente desde el menemismo. "Hay una falta de información tremenda, antes era peor. Acá a los venenos les decían remedios: "voy a comprar los remedios para curar las plantas", pero no, esos no son remedios, los remedios se compran en las farmacias. No son curas, son fumigaciones para matar las plagas. Estos productos, si se tuviera que comprar todo lo que se necesita, no se podrían pagar, por eso se los subsidia. ¿Y los daños? El mismo estado trae los químicos con el Banco Central para fumigar", detalla la productora.

Por eso el agua no solo tiene residuos petroleros, sino también restos de agroquímicos. "La Cordillera es un regalo de la naturaleza, pero hicieron un negocio vendiendo el agua. Esa misma agua, que era limpia, fertilizaba las plantas, pero todo eso con las represas se perdió. Ya no vienen enriquecidas", se lamenta. "La manzana no es la misma, cambió el sabor de cuando era chica".

"Hoy en día los chacareros están pidiendo por favor que les hagan pozos petroleros en las chacras porque la fruticultura no vale ni un peso". En proporciones, explicó que lo cobran se podría resumir así: si pagan 10 el kilo al productor, en los supermercados grandes venden a 100. Encima, el pago no se hace en el momento: "Si no les vendés al año siguiente, no te terminan de pagar". Además, algunos mercados internacionales dejaron de comprar las frutas de estos productores por la cercanía de los cultivos con los pozos de fracking.

Cuando venden sus manzanas al galpón, mediante un contrato certificado por la AFIP, ya no saben, "ni interesa" adónde va a parar esa fruta. Están inundados de impuestos, cobran poco y la contaminación del agua por los agrotóxicos y la actividad hidrocarburífera los rodea. Los 10 años del Acuerdo con Chevron también son esto: una promesa de desarrollo que, no solo no llegó, sino que destruyó las riquezas de la tierra y del trabajo en el campo.

