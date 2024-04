La solución para la epidemia de dengue podría llegar desde Colombia

BeFunky-collage - 2024-04-05T184900.541.jpg (Foto: Scott O'Neill - Genome Sequence of the Intracellular Bacterium Wolbachia)

Se transmite de generación en generación, perjudicando el éxito reproductivo de los machos y favoreciendo la proliferación de hembras en la especie que parasita.

Este tipo de estrategia resultó en una reducción del 97% de las infecciones en varias ciudades caribeñas que se habían vuelto endémicas. La organización sin fines de lucro World Mosquito Program liberó millones de ejemplares infectados con la mencionada bacteria en áreas donde el dengue era endémico.

La Wolbachia genera un combate natural y sostenible en el que la bacteria afecta a sus "huéspedes" generando:

feminización y muerte de los machos

partenogénesis (reproducción de células sexuales femeninas no fecundadas)

El 2025 podría ser peor

Consultado por Carbono.news, el médico infectólogo Eduardo López trazó un panorama complicado: "Se necesitan de una semana a 10 días de bajas temperaturas para que desaparezca la epidemia del dengue: creo que hasta el mes de mayo vamos a tener que soportarla".

El conocido médico del Hospital Gutiérrez advirtió: "Luego, lo que nos dejan son los huevos de futuros mosquitos, que ya estarán infectados. Si no trabajamos en este invierno de manera muy ardua, algo que no ocurrió el año pasado, vamos a tener dengue en cantidades importantes nuevamente en 2025. El año pasado no hubo campañas sostenidas ni fumigaciones suficientes. Además, soportamos un invierno templado y un verano cálido y lluvioso. Con calor, el vector ataca mucho más".

La vacuna está en fase cuatro

El ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, adelantó que el gobierno argentino no va a incluir por el momento la vacuna contra el dengue en el calendario anual porque se encuentra en fase de comprobación farmacológica. Es decir, se la aplica solamente en grupos determinados de seres humanos.

En las provincias de Salta y Misiones se las están colocando a los más jóvenes. Por su parte, en Brasil, están un poco más adelantados, pero no han generado tampoco una inoculación masiva.

