La primera fábrica de paneles solares de Argentina se prepara para producir

BeFunky-collage (16)

Por esto y por una decisión política es que hoy casi el 66,4% de la potencia instalada para la red eléctrica de San Juan es solar, según datos recopilados por Dialogue Earth de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que gestiona el mercado mayorista de electricidad de Argentina. El resto se divide entre grandes hidroeléctricas y, en menor proporción, pequeñas. "Solamente tenemos una central térmica de 30MW que funciona en periodos de alta demanda, pero no es una central que esté encendida todo el año", precisó Estrada.

Estrada aseguró que desde 2017, San Juan dejó de ser importador de electricidad y se convirtió en un exportador neto. Según el presidente de EPSE, en balance, entre el día y la noche, esta provincia tiene números verdes. Más que el abastecimiento, ahora buscan aumentar la potencia. Su principal objetivo está centrado en la minería y en la energía que requiere. Así está expuesto en el Proyecto Solar San Juan, el plan integral de gobierno que arrancó en 2007 para aprovechar la superadora heliofanía de la zona.

"Iremos transformando la economía de San Juan para invertir los recursos de la minería en energías renovables", afirma Estrada, cuyos hitos incluyen la finalización del primer parque eólico, los mapas solar y eólico de la provincia y la próxima fábrica de paneles solares.

En 2011 abrieron el primer parque solar de Sudamérica, el San Juan 1. A la fecha, hay 21 parques solares en operación y cinco en construcción. La gran mayoría de ellos fueron construidos en asociación con empresas privadas. Ellos arriendan los terrenos, y las compañías construyen y administran la operación. Pero en el caso de la fábrica de paneles solares, la situación es otra. De origen, tenía el objetivo de abastecer de infraestructura y de abaratar costos para ampliar la red que tiene la provincia, aunque Estrada dice que también pretenden exportar ciertos componentes que hagan allí y entablar una relación con jugadores estratégicos, en especial con China, Europa y Estados Unidos.