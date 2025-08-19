Inicio Planeta sustentable Paneles solares
La primera fábrica de paneles solares de Argentina se prepara para producir

La fábrica de paneles solares está ubicada en la provincia de San Juan y entrará en funcionamiento este año

La primera fábrica de paneles solares de Argentina (Foto: Matías Avramow)

Para el final de este año, Lucas Estrada aseguró que la primera fábrica de paneles solares de la Argentina comenzará a fabricar piezas. Él es el presidente de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), la compañía estatal que se encarga de impulsar y administrar la producción, transporte y distribución de energía en San Juan, provincia cercana a la cordillera de los Andes.

En esa provincia, el centro económico está vinculado con la minería, en especial la de oro y plata, aunque ahora se pretende incursionar hacia minerales estratégicos para la transición energética, como el cobre. Son menos de un millón de habitantes en la provincia, con 4838 puestos de trabajo asociados a la minería en 2024. Según datos de 2023, fue la segunda provincia con más exportaciones mineras entre 2019 y 2023.

Dialogue Earth habló con varios representantes tanto de EPSE como del sector minero, quienes consideran que la generación de energía renovable y la fabricación de tecnología limpia son un complemento sólido para el sector minero en la provincia. "Tenemos una de las mejores radiaciones del mundo. De las más potentes. Nos podemos convertir en un nodo de la industria renovable acá", afirma Estrada.

Por esto y por una decisión política es que hoy casi el 66,4% de la potencia instalada para la red eléctrica de San Juan es solar, según datos recopilados por Dialogue Earth de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que gestiona el mercado mayorista de electricidad de Argentina. El resto se divide entre grandes hidroeléctricas y, en menor proporción, pequeñas. "Solamente tenemos una central térmica de 30MW que funciona en periodos de alta demanda, pero no es una central que esté encendida todo el año", precisó Estrada.

Estrada aseguró que desde 2017, San Juan dejó de ser importador de electricidad y se convirtió en un exportador neto. Según el presidente de EPSE, en balance, entre el día y la noche, esta provincia tiene números verdes. Más que el abastecimiento, ahora buscan aumentar la potencia. Su principal objetivo está centrado en la minería y en la energía que requiere. Así está expuesto en el Proyecto Solar San Juan, el plan integral de gobierno que arrancó en 2007 para aprovechar la superadora heliofanía de la zona.

"Iremos transformando la economía de San Juan para invertir los recursos de la minería en energías renovables", afirma Estrada, cuyos hitos incluyen la finalización del primer parque eólico, los mapas solar y eólico de la provincia y la próxima fábrica de paneles solares.

En 2011 abrieron el primer parque solar de Sudamérica, el San Juan 1. A la fecha, hay 21 parques solares en operación y cinco en construcción. La gran mayoría de ellos fueron construidos en asociación con empresas privadas. Ellos arriendan los terrenos, y las compañías construyen y administran la operación. Pero en el caso de la fábrica de paneles solares, la situación es otra. De origen, tenía el objetivo de abastecer de infraestructura y de abaratar costos para ampliar la red que tiene la provincia, aunque Estrada dice que también pretenden exportar ciertos componentes que hagan allí y entablar una relación con jugadores estratégicos, en especial con China, Europa y Estados Unidos.

