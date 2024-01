esquel - 2024-01-04T125820.190.jpg (Foto: Rosario Bioenergy)

La legislación vigente es clara al establecer que se reserva para las pymes la provisión del 12% del bioetanol (que lleva derivados de caña de azúcar y maíz) mientras que fija en 7,5% de biodiésel (en base a aceite de soja).

Consultado por Carbono.news, el productor de biodiesel santafesino y titular de Rosario Bioenergy, Federico Pucciariello, expresó: "En el Decreto de Necesidad y Urgencia no se tocan temas que nos afecten, pero en la ley ómnibus sí. Allí, se modifica toda la matriz energética de la Argentina. Se busca que las pymes le transfieran buena parte de su rentabilidad a los grandes holdings petroleros nacionales y globales. Con la excusa de la baja en los precios de la nafta y el diésel, seríamos el único país productor de biodiésel y bioetanol que no tendría una ley específica que lo proteja. Se podría importar combustible ecológico, lo cual sería una locura. A nosotros no nos permiten exportar y, como contrapartida, les abriríamos las puertas a los que hoy nos las cierran. Sería tragicómico. También, se perdería la trazabilidad del producto".

En nuestro país, el sector de biodiésel hizo inversiones en base a tiempos que se extendían a lo largo de toda la década. A ellos se está alterando la seguridad jurídica, no se les respeta.

La "ley ómnibus" establece que la autoridad de aplicación podrá imponer porcentajes mínimos de mezcla entre cada biocombustible con los combustibles fósiles.

"Como está diseñada, la posible ley podría significar el fin de todas las pymes dedicadas a introducir cortes de combustibles verdes. Estamos frente a un gobierno que pide respetar la ley, pero las altera desde la primera semana de gestión. Deberíamos ir en busca de una legislación más parecida a la que tienen los brasileños donde el nivel de corte va subiendo con el correr de los años. Somos el país con más recursos renovables tiene per cápita en todo el mundo. No podemos resignar esa condición" cerró Pucciariello.

