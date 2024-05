El reconocimiento se fundamentó en temas clave como:

important e presencia de restaurantes veganos ,

, abundancia de espacios naturales ,

, ayuda de las autoridades para que todas las familias puedan reciclar la basura en sus casas,

en sus casas, bajos niveles de contaminación ambiental,

ambiental, ciudad histórica que conserva su rico patrimonio cultural.

Consultada por Carbono.news, Florencia, una ciudadana argentina que vive hace 18 años en Highland, detalló: "En junio arranca la zona verde, por lo que no podremos entrar al centro con vehículos que tengan alto impacto en el medioambiente. Solamente podrán hacerlo los eléctricos o los que generen baja contaminación. Es una modificación definitiva. Mi camioneta ya no podrá ingresar. Hay muchísimos autos eléctricos. Yo tengo un negocio y me mandan de manera periódica ofertas para que me convierta a la electromovilidad. Nos ofrecen ayuda económica para la transición".