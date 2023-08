aerogeneradores (1).jpg (Foto: Balmuda Energy Project)

Diseñado para el sector superior de los edificios, este tipo de tecnología que usa un eje vertical puede capturar el viento desde cualquier dirección. Funciona de forma independiente o conectada al sistema eléctrico de la construcción.

El innovador sistema permite a empresas y particulares controlar sus costos de electricidad que subieron considerablemente desde que se produjo la invasión de Rusia a Ucrania. Por lo general, las fábricas recurren a materiales reciclados y resistentes a la intemperie: se trata de una combinación entre superficies duraderas y ecológicas que se instalan con facilidad.

Energías renovables: más amigables con el entorno

Con corrientes de 13 metros por segundo puede producir hasta 1500 Watts y puede combinarse con placas fotovoltaicas para aprovechar al máximo ambas fuentes verdes.

Uno solo de estos "ventiladores" puede proporcionar la misma potencia que 16 paneles solares con una ventaja adicional, el astro rey se puede aprovechar durante contadas horas del día, mientras que el viento sopla durante toda la jornada.

Proporcionan seguridad y autonomía energética a profesionales y particulares, evitando riesgos de escasez o cortes de suministro.

aerogeneradores (2).jpg (Foto: Pixabay)

El uso de estos dispositivos está aún poco explorado dentro de las ciudades. Pero, gracias a los avances en la insonorización, ahora son más amigables con los pájaros y el entorno en general.

La generación descentralizada a pequeña escala se está volviendo algo cada vez más frecuente en los nuevos esquemas de abastecimiento, con una vida útil que oscila entre los 15 y 20 años, y recuperación de la inversión durante el primer lustro.

Consultado por Carbono.news, el licenciado Carlos Puga, Docente Técnico y experto en Energías Alternativas, informó: "La tendencia global es marchar hacia la energía distribuida en donde cada usuario produce lo que consume y, si le sobrara, puede inyectar el remanente a la red tradicional (sistema ON GRID). También, podría desconectarse totalmente del tendido de cables (OFF GRID). El diseño escogido y su aplicación me parecen muy buenos. Además, seguramente no produce zumbidos porque, caso contrario, no podría instalarse tan cerca de los domicilios".

