Empresa argentina impulsa la educación ambiental en la Selva Paranaense

En este proceso, Nideport aporta tecnología, equipos técnicos, herramientas de monitoreo ambiental y formación científica, mientras que las comunidades comparten conocimientos tradicionales vinculados a los ciclos de la selva, la biodiversidad, las prácticas culturales y la convivencia armónica con el entorno natural, saberes fundamentales que muchas veces no están registrados en la literatura científica. En este aspecto se realiza un trabajo mancomunado con las comunidades mbyá guaraní de la zona, especialmente con la Tekoa Alecrín, cercana al proyecto Selva Paranaense Vida Nativa.

El programa incluye además capacitaciones específicas en prevención de incendios forestales, orientadas a vecinos y actores locales, con el objetivo de fortalecer las capacidades comunitarias para la detección temprana de riesgos, el uso responsable del territorio y la protección del bosque nativo. Estas acciones se complementan con el uso de tecnología avanzada -sensores, drones y sistemas de monitoreo en tiempo real- que refuerzan la seguridad ambiental en la región.

"Creemos que la educación ambiental es una herramienta clave para la conservación a largo plazo. Trabajar con escuelas y comunidades permite construir una relación de cuidado con el bosque que trasciende generaciones", destaca Juan José Nuñez, CEO & cofundador de Nideport.

Este enfoque integral potencia el impacto social y ambiental del proyecto Vida Nativa, que protege más de 22.850 hectáreas de selva nativa en la provincia de Misiones y cuenta con certificaciones internacionales que reconocen su contribución positiva al clima, la biodiversidad y las comunidades locales.

Con estas acciones, Nideport consolida un modelo de restauración ambiental que no solo recupera ecosistemas, sino que también fortalece el entramado social local, promueve la educación ambiental y construye conocimiento colectivo para enfrentar los desafíos del cambio climático.