El G20 de Sudáfrica pone la deuda y el clima en el centro de la agenda global

"Reconocemos la necesidad de aumentar las inversiones mundiales para cumplir nuestros objetivos climáticos del Acuerdo de París... A este respecto, es esencial alinear todos los flujos financieros pertinentes con estos objetivos", reza el documento. Esta cláusula es vital para los países en desarrollo, que han abogado largamente por que la carga de la transición energética no recaiga sobre sus economías ya fragilizadas.

La deuda como obstáculo ambiental

En paralelo a la cumbre, la Iniciativa de Alivio de la Deuda de los Líderes Africanos (ALDRI) emitió un comunicado contundente que refuerza la narrativa ambiental del encuentro. La iniciativa, presidida por Olusegun Obasanjo, expresidente de Nigeria, subraya que la reforma de la deuda no es una cuestión meramente financiera, sino de supervivencia ecológica.

El comunicado de la ALDRI elogia al presidente Cyril Ramaphosa por situar la sostenibilidad de la deuda en el centro del debate, pero advierte que el tiempo de los diagnósticos ha terminado. "El diálogo es importante, pero lo que necesitamos ahora son resultados", sentenció Obasanjo, instando a que la reforma financiera se mantenga como prioridad más allá de 2026. Para la ALDRI, liberar recursos del servicio de la deuda es la única vía para que África y el Sur Global puedan financiar infraestructuras verdes, sistemas de salud y educación.