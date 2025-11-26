En una cumbre histórica marcada tanto por la ausencia de Estados Unidos como por la firmeza del Sur Global, los líderes del G20 aprobaron este fin de semana en Sudáfrica una Declaración que busca redefinir la arquitectura financiera internacional. Bajo el lema "Solidaridad, igualdad y sostenibilidad", el documento final no solo esquivó el bloqueo geopolítico, sino que estableció un vínculo ineludible entre la crisis de deuda soberana y la urgencia de la acción climática.
El G20 de Sudáfrica pone la deuda y el clima en el centro de la agenda global
Sudáfrica logra un consenso clave para vincular el alivio de la deuda soberana con la acción climática, comprometiendo al bloque a escalar el financiamiento de "miles de millones a billones"
La presidencia sudafricana logró una victoria diplomática crucial al conseguir que la Declaración de los Líderes del G20 de 2025 reconozca que la sostenibilidad ambiental es imposible sin sostenibilidad financiera. El texto aprobado admite, sin ambages, que el endeudamiento asfixiante de las economías en desarrollo es la principal barrera para la inversión en resiliencia climática.
Para la comunidad ambiental, el punto más relevante es el compromiso explícito de escalar la financiación climática. El lenguaje del acuerdo marca un cambio de paradigma: ya no se habla de movilizar "miles de millones", sino de "miles de millones a billones" (from billions to trillions) a nivel mundial.
"Reconocemos la necesidad de aumentar las inversiones mundiales para cumplir nuestros objetivos climáticos del Acuerdo de París... A este respecto, es esencial alinear todos los flujos financieros pertinentes con estos objetivos", reza el documento. Esta cláusula es vital para los países en desarrollo, que han abogado largamente por que la carga de la transición energética no recaiga sobre sus economías ya fragilizadas.
La deuda como obstáculo ambiental
En paralelo a la cumbre, la Iniciativa de Alivio de la Deuda de los Líderes Africanos (ALDRI) emitió un comunicado contundente que refuerza la narrativa ambiental del encuentro. La iniciativa, presidida por Olusegun Obasanjo, expresidente de Nigeria, subraya que la reforma de la deuda no es una cuestión meramente financiera, sino de supervivencia ecológica.
El comunicado de la ALDRI elogia al presidente Cyril Ramaphosa por situar la sostenibilidad de la deuda en el centro del debate, pero advierte que el tiempo de los diagnósticos ha terminado. "El diálogo es importante, pero lo que necesitamos ahora son resultados", sentenció Obasanjo, instando a que la reforma financiera se mantenga como prioridad más allá de 2026. Para la ALDRI, liberar recursos del servicio de la deuda es la única vía para que África y el Sur Global puedan financiar infraestructuras verdes, sistemas de salud y educación.