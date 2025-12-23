Cuando el surf se convierte en activismo ambiental

¿Por qué proteger las olas?

Para la bióloga marina y surfista ecuatoriana Karla Jaramillo, la protección de las olas es esencial: estos ecosistemas, que sirven de refugio a tortugas y vida marina, son frágiles y pueden alterarse con intervenciones mínimas como la construcción de un muelle o un espigón.

"Los surfistas somos los primeros en darnos cuenta de esos cambios, porque habitamos estos espacios", explica Jaramillo a Dialogue Earth.

Para Jesse Reiblich, profesor adjunto del Departamento de Asuntos Marinos de la Universidad de Rhode Island, el papel de las olas en el medioambiente costero es comparable al de las plantas en los humedales o las selvas tropicales: regulan los ecosistemas e influyen en el clima.

Explica que, aunque históricamente han sido ignoradas en las políticas de protección, en las últimas décadas los surfistas han impulsado un creciente movimiento para defender estos espacios que habitan.

¿Cómo puede el desarrollo cambiar las olas?

Las olas son un componente clave del movimiento del agua en las costas y, por lo tanto, un factor importante en la configuración del lecho marino, la costa y la vida que alberga. Las olas consideradas de buena calidad para el surf suelen estar relacionadas con las características del lecho marino, como los arrecifes y los bancos de arena, y con la forma en que interactúan con el viento, las mareas y las corrientes locales.

Pueden verse drásticamente alteradas por construcciones y desarrollos -como rompeolas, instalaciones portuarias y regeneración de playas- que cambian la forma del lecho marino, la costa o el movimiento del agua. Si se altera la altura, la duración o la forma de las olas, esto puede mejorar o perjudicar el atractivo para los surfistas.

BeFunky-collage (10) Carolina Butrich, ex campeona nacional de windsurf de Perú (Foto: Walter H. Wust)

En América Latina, Perú fue el primero en el año 2000. Desde entonces, otros países han creado sus propios sistemas similares. "Es interesante que se encontró un marco legal para la protección exclusiva de rompientes y ver cómo cada país adapta esto a su marco legal", dice Reiblich.

*Carolina Loza León para Dialogue Earth