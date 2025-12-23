Desde las cálidas playas cercanas al ecuador hasta las frías costas del sur, deportistas del surf y científicos se están convirtiendo en activistas en Sudamérica. Sus actividades están logrando impulsar leyes que protegen las olas a lo largo de la costa del Pacífico.
Cuando el surf se convierte en activismo ambiental
Desde Perú hasta Chile y Ecuador, surfistas, científicos y comunidades costeras están logrando que las olas sean protegidas por ley
Chile aprobó una ley el pasado octubre que resguarda sus rompientes. Ecuador sigue el mismo camino: su proyecto de Ley de Olas ya tuvo un primer debate en la Asamblea Nacional. Ambos países se inspiraron en el modelo peruano, que sentó un precedente regional hace 25 años.
Lo que nació como una causa local de surfistas, hoy se consolida como una tendencia regional para reconocer el valor ecológico, cultural y económico de las olas.
¿Por qué proteger las olas?
Para la bióloga marina y surfista ecuatoriana Karla Jaramillo, la protección de las olas es esencial: estos ecosistemas, que sirven de refugio a tortugas y vida marina, son frágiles y pueden alterarse con intervenciones mínimas como la construcción de un muelle o un espigón.
"Los surfistas somos los primeros en darnos cuenta de esos cambios, porque habitamos estos espacios", explica Jaramillo a Dialogue Earth.
Para Jesse Reiblich, profesor adjunto del Departamento de Asuntos Marinos de la Universidad de Rhode Island, el papel de las olas en el medioambiente costero es comparable al de las plantas en los humedales o las selvas tropicales: regulan los ecosistemas e influyen en el clima.
Explica que, aunque históricamente han sido ignoradas en las políticas de protección, en las últimas décadas los surfistas han impulsado un creciente movimiento para defender estos espacios que habitan.
¿Cómo puede el desarrollo cambiar las olas?
Las olas son un componente clave del movimiento del agua en las costas y, por lo tanto, un factor importante en la configuración del lecho marino, la costa y la vida que alberga. Las olas consideradas de buena calidad para el surf suelen estar relacionadas con las características del lecho marino, como los arrecifes y los bancos de arena, y con la forma en que interactúan con el viento, las mareas y las corrientes locales.
Pueden verse drásticamente alteradas por construcciones y desarrollos -como rompeolas, instalaciones portuarias y regeneración de playas- que cambian la forma del lecho marino, la costa o el movimiento del agua. Si se altera la altura, la duración o la forma de las olas, esto puede mejorar o perjudicar el atractivo para los surfistas.
En América Latina, Perú fue el primero en el año 2000. Desde entonces, otros países han creado sus propios sistemas similares. "Es interesante que se encontró un marco legal para la protección exclusiva de rompientes y ver cómo cada país adapta esto a su marco legal", dice Reiblich.
*Carolina Loza León para Dialogue Earth