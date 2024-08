►TE PUEDE INTERESAR: El Escorial, el primer proyecto de energía renovable enmarcado en el RIGI

¿Cuál es la situación real?

Personalmente todo lo referido al Riachuelo me interpela. Nací y me crié en la zona sur del AMBA y todas mis visitas a CABA implican cruzar el Riachuelo. Por eso tengo el recuerdo de ser una niña, en los primeros años de la década del 90, y sentir un olor muy fuerte cada vez que cruzaba el puente Pueyrredón. Ese olor un día dejó de sentirse y recuerdo muy claramente cuándo fue. Esa experiencia me hizo pensar que, probablemente, la situación de la cuenca no fuera la misma de mi niñez.

Por otra parte, fuera de lo empírico, están las políticas y la normativa, las demandas y los fallos. En el año 2004, un grupo de habitantes de la cuenca presentó una demanda contra el Estado Nacional, la Provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas, reclamando la recomposición del ambiente, la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo y un resarcimiento económico por daños y perjuicios. Como consecuencia de ello, el 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico donde se determinó quiénes son los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento.

A tal fin, se encomendó a ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) la realización de un programa de saneamiento con el objetivo de mejorar de la calidad de vida de la población de la cuenca y recomponer la situación ambiental del agua y del suelo, programa que implica el trabajo permanente de recolección de residuos en el borde costero y en el lecho del río; la desinfección, desmalezamiento, fumigación de plagas y mosquitos y la limpieza del espejo de agua en toda la superficie además del borde costero.

El antiguo Puente Transbordador Nicolás Avellaneda.

Gracias a todos esos esfuerzos, hace apenas algunas semanas se realizó el primer paseo turístico en catamarán por el Riachuelo, un recorrido de 64 km que dura aproximadamente 40 minutos. Pasa por la Boca y por debajo del Puente Trasbordador Nicolás Avellaneda (declarado monumento nacional y uno de los últimos ocho que quedan en el mundo) también se puede observar la costa con los imponentes edificios de la ciudad y la Reserva Natural Costanera Sur. A bordo se escucha un audio en español, inglés y portugués que cuenta algo de la historia de la zona

Este tipo de noticias, en un contexto en el cual se descree mucho del efecto positivo que pueden tener las políticas de estado, en el cual se le niega importancia al desarrollo sostenible, nos da un poco de esperanza. Ver que, tras muchos años de compromiso y de políticas tendientes a la recomposición ambiental se logran resultados, es un recordatorio de que el desarrollo sostenible es una alternativa viable. Gracias al saneamiento surgen oportunidades de negocio, beneficios económicos, crece el turismo, se puede desarrollar un nuevo polo gastronómico y hay nuevas oportunidades para los habitantes y comerciantes de la zona.

