Paul McCartney lanzará un nuevo disco y completa una trilogía histórica

A pesar del anuncio, todavía no se informó si antes de la fecha pactada habrá algún corte que anticipe la nueva labor del artista, que sucede a "Egypt Station", de 2018, placa con la que encaró una nueva gira mundial que en marzo de 2019 lo trajo por cuarta vez a nuestro país.

La primera entrega de esta saga, que contenía el hit "Maybe I´m amazed" entre otros clásicos, vio la luz hace 50 años, en medio de la polémica disolución del popular cuarteto de Liverpool, y fue grabado en la soledad de su estudio casero.

El trabajo operó como una especie de refugio para el artista en medio de las permanentes discusiones que marcaba cada encuentro con sus viejos compañeros.

En tal sentido, su publicación obligó a posponer el lanzamiento de "Let it Be", el último álbum oficial de The Beatles, con el fin de que no hubiera una superposición de fechas y ante la negativa de Paul a postergar su trabajo en solitario.

"McCartney II", que incluía "Coming up" y "Temporary Secretary", data de 1980 y fue el primer álbum grabado tras la disolución de Wings, el grupo encabezado por el músico tras la separación de The Beatles.

El proceso de grabación también se dio en solitario y mostró al artista en una faceta de experimentación con sintetizadores y nuevos sonidos tecnológicos.

Cuenta la leyenda que el propio John Lennon, retirado de la música desde 1975, decidió volver a la actividad animado por el éxito de su amigo y socio musical en los charts, gracias a "Coming up" y su novedoso videoclip que daba cuenta de su omnipresencia en lo referido a la ejecución de instrumentos.

Aunque "McCartney III" también presenta esta característica, se diferencia de los otros dos porque su edición no supone la ruptura de ninguna banda previa.