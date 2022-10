Una fisicoculturista argentina murió en Brasil y se investigan las causas

Si bien se esperan los resultados de la autopsia correspondiente, la mujer habría fallecido como consecuencia de un paro cardíaco.

Colla logró el viernes último el segundo puesto en su categoría, Women's Physique, en un torneo sudamericano, y tras la obtención de la medalla subió un video en el que se la veía exultante.

En tanto, recientememte se había consagrado subcampeona argentina, en su categoría de culturismo, en un certamen que se desarrolló este año en Villa Carlos Paz.

Brasil fisicoculturista murió tras una competencia.jpg

La joven, quien daba clases de entrenamiento y fitness en su localidad natal, en los últimos días había subido un posteo en una de sus redes sociales, en el cual decía: "Paz y tranquilidad es lo que hoy necesita mi cuerpo y mente para dar lo mejor. Lo estoy logrando, ganando cada día una batalla contra mí misma".

El mensaje de la sobrina de Johana Colla

Fue su sobrina, Daniela Yael Colla, quien dio a conocer la información en las redes sociales. Ahí mismo hizo un pedido en nombre de la familia. “Pido por favor que no estén preguntando qué le pasó porque hasta que no le hagan la autopsia no vamos a saber bien. Ella había ido a Brasil a competir”, publicó en su cuenta de Facebook.

Brasil sobrina de fisicoculturista.jpg

“Necesitamos la ayuda de ustedes para poder despedir como se debe a mi tía Johana Colla. Pido más que nada por sus dos hijas y mi abuela”, agregó Daniela, donde deja una cuenta para recibir colaboración económica.