Todo listo para el Clásico Santo Patrono Santiago

santo-patrono-santiago.jpg

Sin dudas que la máxima atracción estará centrada en lo que sucederá en la prueba central de la fiesta burrera, la décima carrera, el clásico Santo Patrono Santiago, que se disputará sobre una distancia de 2.200 metros y cuyo vencedor se llevará un jugoso premio de 400 mil pesos.

Por las restricciones impuestas por el Gobierno de Mendoza, la reunión en la Catedral de Montes de Oca se lleva a cabo sin la presencia de público, por la pandemia de Covid-19.

De todas maneras, los amantes del turf podrán seguir las acciones de las carreras por el canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos:

Transmisión en vivo de Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza

clasico-patrono-santiago.jpg

El programa completo

1ra carrera – 1400 metros – 10 horas (Ganadoras de una y dos) 1-Columbus Princess2-La Mondrian3-Solamente Top 4-Duncanita5-Everlight 6-Adyra GANADOR: (4) DUNCANITA ENEMIGO: (1) COLUMBUS PRINCESSSPORT: (6) ADYRA

2da carrera – 325 metros – 10.30 horas (Concertada)1-Marchesa (Tan Esperada)2-Ree Tomada (Colombiana)3-Mascherano Catcher (Monito)4-Euclidiana 5-Sol NegroGANADOR: (4) EUCLIDIANA ENEMIGO: (1) MARCHESASPORT: (3) MASCHERANO CATCHER

3ra carrera – 1300 metros – 11 horas (Perdedores)1-Best Crack2-Strike Force 3-Glorious Recit 4-Musculando 5-(Faraón Joy 5ª-(Evo Afortunado6-Carlos Moltra 7-Bauty Man 8-Aire Puro 9-Coffee King 10-Santo Say GANADOR: (7) BAUTY MANENEMIGO: (10) SANTO SAYSPORT: (3) GLORIOUS RECIT

4ta carrera – 600 metros – 11.40 horas (Concertada)1-Sembador Poético 2-Mojito Bay3-Licha First 4-Último LegendarioGANADOR: (2) MOJITO BAY ENEMIGO: (4) ÚLTIMO LEGENDARIOSPORT: (1) SEMBRADOR POÉTICO

5ta carrera – 300 metros – 12 horas (Concertada) 1-Auca Onix 2-Pantera 3-Pasolini 4-Cortito GANADOR: (2) PANTERAENEMIGO: (3) PASOLINISPORT: (1) AUCA ONIX

6ta carrera – 1400 metros – 13 horas (Ganadores de una y dos)1-Verso Top 2-Penucho3-Oriental Dubai 4-Vino Tinto Runner 5-(Storm Title5ª-(Malaikan 6-Makyman 7-(Meneao Rye 7ª-(Orfebre Joy 8-El Colmo 9-Lisbon10-Superman11-Brannister GANADOR: (3) ORIENTAL DUBAIENEMIGO: (7) MENEAO RYE y cia. SPORT: (5) STORM TITLE y cia.

7ma carrera – 300 metros - 13.50 horasClásico: “171 Aniversario Departamento de La Paz “ (Concertada) 1-Handicop Brian (Caburé)2-Cicatriz3-Don Cipriano4-Psychologist GANADOR: (4) PSYCHOLOGISTENEMIGO: (3) DON CIPRIANO SPORT: (2) CICATRIZ

8va carrera – 1100 metros – 14.50 horas Clásico: “Municipalidad de la Ciudad de Mendoza”1-King Ruler2-En Cuestión3-Carry City 4-Vaporetto Inc 5-Sinan 6-Urban Legend 7-Taquín Dorado8-Eolia Cat9-Caos Planar10-The Country11-Seattle Bar 12-Doña Manuela Inc GANADOR: (4) VAPORETTO INCENEMIGO: (8 EOLIA CAT SPORT: (3) CARRY CITY

9na carrera – 1600 metros – 15.50 horas Clásico: “Municipalidad de Junín” 1-Cazcabel 2-More Easy 3-Fall Away 4-(Sebi Moro 4ª-(Marcus Traianus5-Seattle Key 6-Wild Master 7-Emma County 8-Quintin Stripes 9-Brujita Lizardi 10-Don RayitoGANADOR: (4) SEBI MORO y cia. ENEMIGO: (10) DON RAYITO SPORT: (5) SEATTLE KEY

10ma carrera – 2200 metros – 17 horas Clásico: “Santo Patrono Santiago” 1-Optimist Boy (J. E. Alves S.)2-Costanzo (C. S. González)3-(Pindariano (G. Tempesti)3ª-(The Last Ilusion (J. Cano)4-Wedding Dubai (N. Aguirre)5-Global Poderoso (G. Calvente) 6-(Cruzado de Olvido (G. García) 6ª-(Macklin (D. Gómez)7-Elmaestrodelarte (J.C. Noriega)8-Darth Vader (F. Quinteros)9-Suban El Volumen – no correrá10-Vio Veces (C. López)11-Vertical Dubai (W. Escudero) 12-Pulpinello (S. Fernández)GANADOR: (6a) MACKLIN y cia. ENEMIGO: (7) ELMAESTRODELARTE SPORT: (12) PULPINELLO

11ma carrera – 400 metros – 17.40 (Concertada) 1-Fast Forward (Capitán Kid)2-Benny Goodman 3-Di Tommaso (Galileo)4-Talento Francés (Gurí) GANADOR: (1) FAST FORWARDENEMIGO: (4) TALENTO FRANCÉS SPORT: (2) BENNY GOODMAN

Fotos: gentileza El Relator / Noticias de Turf