Carlos Alcaraz: "Me estoy haciendo mayor y el cuerpo ya no me da"

En la previa del torneo de Queen's, que se realizará en Londres, Carlos Alcaraz recibió a los medios de comunicación donde narró que se tomó unas vacaciones en Ibiza: "Fueron divertidas, pero este año ha sido más tranquilo que el anterior. El anterior fue más movido. Salí el primer día y los otros dos no salí por la noche".

Para luego agregar entre risas: "A las doce en cama el martes y el miércoles, aunque sí salí por la tarde. Me estoy haciendo mayor y el cuerpo ya no me da".

En la temporada 2024 el tenista fue criticado porque en la previa del mismo torneo decidió visitar la isla y fue acusado de no realizar la preparación adecuada, sin embargo, semanas después se quedó con Wimbledon. Es por eso que en esta oportunidad eligió repetir la fórmula ganadora.

Carlos Alcaraz en Ibiza.jpg El tenista se tomó unas vacaciones más tranquilas que las habituales.

El inicio de una tradición

Es así que, aunque fue criticado en el pasado, ahora sus fans le dieron libre albedrío para que Carlos Alcaraz vacaciones donde desee: "Hay situaciones en las que mucha gente no esté de acuerdo, que incluso tú pienses que sí, pero ellos no estén de acuerdo, pero en la vida yo quiero equivocarme".

"Me alegra que este año la gente que me diga que me vaya a donde quiera, que desconecte, porque el apoyo me viene bien en ciertas situaciones. Vamos aprendiendo cada año y a lo mejor dentro de varios años no me podré ir, pero ahora son momentos de desconexión que vienen bien", explicó el tenista.

Con respecto a la temporada 2025, manifestó: "Este año ha sido más tranquilo, ha sido divertido, pero sinceramente he descansado mucho, física y mentalmente. Tres noches y tres días que han sido más que suficientes".

"Probablemente sea una tradición. Es a mitad de temporada. Es el mejor momento después de Roland Garros para esas vacaciones. No importa tanto el sitio que vas, sino más sobre poder refrescarse físicamente. Tener ese tiempo libre es genial. Y ahora puedo volver con más energía", dijo el tenista que viene de ganar una final maratónica.

Frente a esa histórica final, el tenista número dos del mundo declaró: "Lo sigo viendo y aún no me creo que haya podido remontar eso".