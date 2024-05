Rodrigo Isgró y Los Pumas 7s en el Seven de Singapur: "pudimos plasmar nuestro plan de juego"

53695767796_ee1eb097a8_k.jpg Los Pumas 7s, con Rodrigo Isgró, van por la clasificación en Singapur.

El equipo argentino definirá este sábado ante Canadá (3.48 hora argentina) el pase a cuartos de final en la última etapa del SVNS Series y buscando un 5to puesto que le permita culminar primero en el ranking antes de la Gran Final de Madrid: "No jugamos por los resultados y una medalla no nos va a cambiar. Contra Nueva Zelanda salimos a jugar por la próxima pelota y es en eso en lo que debemos enfocarnos. Terminar primeros es algo que todos queremos, pero no podemos pensar más allá. Contra Canadá no podemos regalar nada, hoy los 12 equipos te pueden ganar. Hay que pensar en nosotros y corregir los detalles.”

La palabra de Rodrigo Isgró

Como mejor jugador del mundo en la temporada pasada, Rodrigo Isgró debió ser en parte el remplazo de Marcos Moneta, tryman de Los Pumas 7s y actualmente lesionado: "“Creo que estamos bien, de a poco encontrando el equipo y acomodándonos a jugar sin Marcos (Moneta). No dependemos de un jugador, más allá de que es determinante, pero debemos confiar en nuestro sistema de juego que tantas satisfacciones nos dio.”

Los Pumas 7s en el Seven de Singapur

Los Pumas 7s debutaron en el Seven de Singapur perdiendo con Australia 26 a 19 pese a los tries de Santiago Mare, Matías Osadczuk y Gastón Revol; dos de ellos convertidos por Tobías Wade.

Luego, en gran actuación, batieron a Nueva Zelanda 33 a 5 con tries de Germán Schulz, Isgró (dos cada uno) y Tomás Elizalde, mientras que Mare y Wade sumaron dos goles cada uno.

El próximo rival en el grupo es Canadá que perdió con los dos equipos oceánicos: 17-22 ante Nueva Zelanda y 14-21 ante Australia.

Fotos: Prensa UAR/Gaspafotos.